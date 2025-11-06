SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU Nottingham Forest Nottingham Forest NOT
Endstand
0:0
0:0 , 0:0
NEWS

Teigl über Sturm: "Sie haben heute die Laufschuhe angehabt"

Nach dem hart erkämpften Punkt gegen Nottingham Forest dürfen sich die Grazer über viel Lob freuen.

Teigl über Sturm: "Sie haben heute die Laufschuhe angehabt" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nicht viele haben Sturm Graz im Europa-League-Duell gegen Nottingham Forest einen Punkt zugetraut.

Umso positiver fiel nach dem 0:0-Unentschieden auch die Bewertung der Experten aus.

"Sie haben genau das auf den Platz gebracht, was man gegen so eine Mannschaft braucht", sagte Canal+-Experte Georg Teigl in der Analyse nach dem Spiel.

"Sie haben heute die Laufschuhe angehabt. Das ist der einzige Weg, den man gehen muss, um im Spiel zu bleiben. Es ist ein gewonnener Punkt und darauf können sie stolz sein."

Ertl: "Punkt geht für beide Mannschaften in Ordnung"

Kollege Johnny Ertl sah es ähnlich: "Der Punkt geht für beide Mannschaften in Ordnung. Das freut mich für Sturm."

Waren die Engländer zu siegessicher? "Ich würde nicht sagen, dass Nottingham Sturm unterschätzt hat, aber man muss eben immer 100 Prozent abliefern – und wahrscheinlich war das heute ein Ticken zu wenig."

Sturm liegt nun mit vier Punkten auf Rang 26 der Europa League und hat durchaus noch Chancen auf den Aufstieg.

Teigl: "Jeder Punkt ist Gold wert. Wenn du noch ein, zwei Siege landen kannst, ist noch viel möglich in der Europa League."

