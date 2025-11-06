Sturm Graz knöpft am vierten Spieltag der UEFA Europa League Nottingham Forest einen Punkt ab. Die Grazer erkämpfen sich zuhause ein 0:0.

In der Anfangsphase zeigt Nottingham seine Klasse, Sturm läuft dem Ball und dem Spiel zunächst nur hinterher. Die erste Top-Chance kann Malic auf der Linie klären (16.).

Abseits-Tor und Elfer-Alarm sorgen für Spannung

Ungefähr nach einer halben Stunde wird es in der Merkur Arena erstmal laut, doch der Treffer für Sturm zählt nicht!

Kiteishvili mit dem super Antritt über links, dem Haken nach innen und dem Abschluss mit rechts. Torhüter Victor kann den Ball nur prallen lassen und Malone staubt ab. Aber eben aus Abseitsposition (28.).

Wenige Minuten später wird es in Graz-Liebenau plötzlich ganz still. Williams mit der Flanke, Aiwu hat die Hand weit oben und wird genau dort getroffen. Es gibt Elfmeter für Nottingham Forest. Doch Christensen errät die Ecke und kann den Strafstoß von Gibbs-White parieren (35.).

Im Anschluss fordert Nottingham nach dem Zweikampf zwischen Geyerhofer und Yates erneut Elfmeter, die Pfeife des Unparteiischen Balakin bleibt aber stumm (35.).

Sturm kommt aber gegen Ende der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel und nimmt das 0:0 mit in die Kabine.

Sturm holt erstes Remis in der EL-Saison

Im zweiten Spielabschnitt ergibt sich ein offener Schlagabtausch. Die großen Möglichkeiten bleiben auf beiden aber zunächst aus.

Der nächste Aufreger ereignet sich erst in Minute 84: Der bereits gelb-verwarnte Yates begeht ein klares Foul am eingewechselten Kayombo. Der Schiedsrichter und der VAR greifen aber nicht ein, Glück für Forest, nicht zu zehnt weitermachen zu müssen.

In Minute 90 hat dann Sturm Glück: Dominguez knallt den Ball an das Lattenkreuz (90.)!

Am Ende erkämpft verteidigt Sturm den Punkt gegen den Premier League-Klub und steht mit vier Zählern auf Platz 23. Nottingham Forest ist mit fünf Punkten 19.