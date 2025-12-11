Viele Dreier und ein Zweier: Die Noten zur Salzburg-Niederlage

Der FC Salzburg muss am sechsten Spieltag der Ligaphase in der UEFA Europa League eine knappe 0:1-Niederlage beim SC Freiburg hinnehmen.

Die Bullen beginnen gut, sind nach einem Ellenbogen-Schlag von Petar Ratkov ab der 38. Minute aber nur noch zu zehnt - am Ende entscheidet Philipp Lienhart das Spiel zu Gunsten der Breisgauer (zum Spielbericht>>>).

Bei den Gästen agiert das gesamte Team recht ansehnlich, Joane Gadou sticht als bester Spieler bei den Salzburgern heraus. Weniger gut gelaufen ist die Partie dagegen für Clement Bischoff.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Salzburg-Spieler und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).