Viele Dreier und ein Zweier: Die Noten zur Salzburg-Niederlage

ALEXANDER SCHLAGER
90 Minuten
Wenig geprüft in Halbzeit eins, ist bei einem Grifo-Schuss hellwach und auch nach Wiederanpfiff gegen Suzuki und Manzambi zur Stelle. Wenig Patzer, ein Schnitzer beim Herausspielen bleibt unbestraft. Beim Gegentreffer ist der ÖFB-Keeper chancenlos.
STEFAN LAINER
89 Minuten
Macht defensiv ein gutes Spiel. Wenn er hinten gebraucht wird, ist er zur Stelle. Offensiv ist vom Routinier bis auf ein paar wenige Vorstöße nicht sehr viel gekommen. Hat in den Schlussminuten für Onisiwo Platz gemacht.
JOANE GADOU
90 Minuten
Gute Partie, der Anker in der Abwehr gegen Freiburg. Gadou ist mit ein Grund, wieso die Gastgeber in Halbzeit eins nur aus Standards gefährlich geworden sind. Nicht gänzlich fehlerlos, aber dennoch recht gut. Beim Gegentor bekommt der 18-Jährige den Ball etwas unglücklich durch die Beine.
JACOB RASMUSSEN
90 Minuten
Macht ab und zu nicht den sichersten Eindruck, speziell in Halbzeit eins mit dem ein oder anderen Schnitzer. Fängt sich aber mit Fortdauer des Spiels, letztendlich eine gute Partie des Dänen.
ALEKSA TERZIC
90 Minuten
Einer der schwächsten Salzburger an diesem Tag am Platz: Kaum Vorwärtsdrang, selbst bei Elf gegen Elf noch. Defensiv hat der 26-Jährige große Probleme mit Beste auf seiner Seite.
MADS BIDSTRUP
90 Minuten
Sehr kämpferisch, spult viele Meter ab - auch einige leere. Der Kapitän fordert oft den Ball und hat auch einige gute Ballgewinne. Seine Abschlüsse sind allerdings nicht gefährlich gewesen. Gutes Spiel gemacht, ohne aber herauszustechen.
SOUMAILA DIABATE
63 Minuten
Kein schlechter Auftritt von Diabate, gehört mit Gadou und Baidoo zu den Besten bei den Salzburgern. Hat beim Gegentreffer ein wenig Pech, als er - wie Gadou - den Ball vor Lienharts Abfälschen durch die Beine bekommen hat. Muss nach etwas mehr als einer Stunde für Yeo weichen.
EDMUND BAIDOO
76 Minuten
Richtig gut in die Partie gekommen, ist einer der Aktivposten zu Beginn gewesen. Hat auch die besten Chancen gehabt, speziell bei einem Konter, wo er auf Vertessen abgelegt hat - da hätte er wohl selbst abschließen müssen. In Unterzahl rückt er in den Sturm, mit Fortdauer der Partie dann aber nicht mehr so auffällig gewesen.
YORBE VERTESSEN
76 Minuten
Sehr bemüht, agiert teilweise allerdings etwas glücklos - rutscht bei der Riesenchance in Halbzeit eins am Querpass von Baidoo vorbei.
CLEMENT BISCHOFF
45 Minuten
Das Spiel ist im ersten Durchgang völlig an ihm vorbeigezogen. Sehr blasser Auftritt der Salzburger Nummer sieben im Offensivspiel. Wenn er den Ball bekommen hat, sehr fehleranfällig. Ist zur Pause in der Kabine geblieben und durch Defensivspieler Trummer ersetzt worden.
PETAR RATKOV
38 Minuten
Ratkov legt in Halbzeit eins einen engagierten Auftritt hin, gewinnt einige Kopfball-Duelle im Sturm und leitet auch eine gute Chance von Baidoo ein. In der 38. Minute erweist der Führende der Torschützenliste in der ADMIRAL Bundesliga seinem Team aber mit einer unnötigen Roten Karte einen Bärendienst. Für einen Ellenbogen-Schlag im Zweikampf mit Eggestein muss der Serbe frühzeitig duschen gehen. Absicht kann man Ratkov allerdings nicht unterstellen.
Tim Trummer
ab 46. Minute
Zur Halbzeit für den unglücklich auftretenden Bischoff ins Spiel gekommen. Der 20-Jährige ist sehr bemüht nach der Einwechslung, hat auch die ein oder andere gute Szene, sollte aber die Salzburger nicht herausreißen.
Moussa Yeo
ab 63. Minute
Der Malier kommt nach etwas mehr als einer Stunde für Diabate. Ein recht auffälliger Auftritt von Yeo, der aber vor allem in der Defensive wichtige Wege macht.
Kerim Alajbegovic
ab 76. Minute
Zu kurz für eine Bewertung eingesetzt.
Karim Konate
ab 76. Minute
Zu kurz für eine Bewertung eingesetzt.
Karim Onisiwo
ab 89. Minute
Zu kurz für eine Bewertung eingesetzt.