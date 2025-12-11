SC Freiburg SC Freiburg SCF Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
  • Philipp Lienhart
Viele Dreier und ein Zweier: Die Noten zur Salzburg-Niederlage

Bei der knappen Niederlage der Salzburger in Freiburg sticht ein Spieler bei den Gästen heraus. Die LAOLA1-Einzelkritik:

Viele Dreier und ein Zweier: Die Noten zur Salzburg-Niederlage Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Der FC Salzburg muss am sechsten Spieltag der Ligaphase in der UEFA Europa League eine knappe 0:1-Niederlage beim SC Freiburg hinnehmen.

Die Bullen beginnen gut, sind nach einem Ellenbogen-Schlag von Petar Ratkov ab der 38. Minute aber nur noch zu zehnt - am Ende entscheidet Philipp Lienhart das Spiel zu Gunsten der Breisgauer (zum Spielbericht>>>).

Bei den Gästen agiert das gesamte Team recht ansehnlich, Joane Gadou sticht als bester Spieler bei den Salzburgern heraus. Weniger gut gelaufen ist die Partie dagegen für Clement Bischoff.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Salzburg-Spieler und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).

ALEXANDER SCHLAGER

90 Minuten

Wenig geprüft in Halbzeit eins, ist bei einem Grifo-Schuss hellwach und auch nach Wiederanpfiff gegen Suzuki und Manzambi zur Stelle. Wenig Patzer, ein Schnitzer beim Herausspielen bleibt unbestraft. Beim Gegentreffer ist der ÖFB-Keeper chancenlos.

STEFAN LAINER

89 Minuten

Macht defensiv ein gutes Spiel. Wenn er hinten gebraucht wird, ist er zur Stelle. Offensiv ist vom Routinier bis auf ein paar wenige Vorstöße nicht sehr viel gekommen. Hat in den Schlussminuten für Onisiwo Platz gemacht.

JOANE GADOU

90 Minuten

Gute Partie, der Anker in der Abwehr gegen Freiburg. Gadou ist mit ein Grund, wieso die Gastgeber in Halbzeit eins nur aus Standards gefährlich geworden sind. Nicht gänzlich fehlerlos, aber dennoch recht gut. Beim Gegentor bekommt der 18-Jährige den Ball etwas unglücklich durch die Beine.

JACOB RASMUSSEN

90 Minuten

Macht ab und zu nicht den sichersten Eindruck, speziell in Halbzeit eins mit dem ein oder anderen Schnitzer. Fängt sich aber mit Fortdauer des Spiels, letztendlich eine gute Partie des Dänen.

ALEKSA TERZIC 

90 Minuten

Einer der schwächsten Salzburger an diesem Tag am Platz: Kaum Vorwärtsdrang, selbst bei Elf gegen Elf noch. Defensiv hat der 26-Jährige große Probleme mit Beste auf seiner Seite.

MADS BIDSTRUP

90 Minuten

Sehr kämpferisch, spult viele Meter ab - auch einige leere. Der Kapitän fordert oft den Ball und hat auch einige gute Ballgewinne. Seine Abschlüsse sind allerdings nicht gefährlich gewesen. Gutes Spiel gemacht, ohne aber herauszustechen.

SOUMAILA DIABATE

63 Minuten

Kein schlechter Auftritt von Diabate, gehört mit Gadou und Baidoo zu den Besten bei den Salzburgern. Hat beim Gegentreffer ein wenig Pech, als er - wie Gadou - den Ball vor Lienharts Abfälschen durch die Beine bekommen hat. Muss nach etwas mehr als einer Stunde für Yeo weichen.

EDMUND BAIDOO

76 Minuten

Richtig gut in die Partie gekommen, ist einer der Aktivposten zu Beginn gewesen. Hat auch die besten Chancen gehabt, speziell bei einem Konter, wo er auf Vertessen abgelegt hat - da hätte er wohl selbst abschließen müssen. In Unterzahl rückt er in den Sturm, mit Fortdauer der Partie dann aber nicht mehr so auffällig gewesen.

YORBE VERTESSEN

76 Minuten

Sehr bemüht, agiert teilweise allerdings etwas glücklos - rutscht bei der Riesenchance in Halbzeit eins am Querpass von Baidoo vorbei.

CLEMENT BISCHOFF

45 Minuten

Das Spiel ist im ersten Durchgang völlig an ihm vorbeigezogen. Sehr blasser Auftritt der Salzburger Nummer sieben im Offensivspiel. Wenn er den Ball bekommen hat, sehr fehleranfällig. Ist zur Pause in der Kabine geblieben und durch Defensivspieler Trummer ersetzt worden.

PETAR RATKOV

38 Minuten

Ratkov legt in Halbzeit eins einen engagierten Auftritt hin, gewinnt einige Kopfball-Duelle im Sturm und leitet auch eine gute Chance von Baidoo ein. In der 38. Minute erweist der Führende der Torschützenliste in der ADMIRAL Bundesliga seinem Team aber mit einer unnötigen Roten Karte einen Bärendienst. Für einen Ellenbogen-Schlag im Zweikampf mit Eggestein muss der Serbe frühzeitig duschen gehen. Absicht kann man Ratkov allerdings nicht unterstellen.

Tim Trummer

ab 46. Minute

Zur Halbzeit für den unglücklich auftretenden Bischoff ins Spiel gekommen. Der 20-Jährige ist sehr bemüht nach der Einwechslung, hat auch die ein oder andere gute Szene, sollte aber die Salzburger nicht herausreißen.

Moussa Yeo

ab 63. Minute

Der Malier kommt nach etwas mehr als einer Stunde für Diabate. Ein recht auffälliger Auftritt von Yeo, der aber vor allem in der Defensive wichtige Wege macht.

Kerim Alajbegovic

ab 76. Minute

Zu kurz für eine Bewertung eingesetzt.

Karim Konate

ab 76. Minute

Zu kurz für eine Bewertung eingesetzt.

Karim Onisiwo

ab 89. Minute

Zu kurz für eine Bewertung eingesetzt.

Im Video: EUROPACÖP - Sechs Millionen für einen Sportdirektor?

