Sturm Graz und Nottingham Forest treffen am Donnerstag am vierten Spieltag der UEFA Europa League aufeinander (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Der amtierende Meister Österreichs musste sich am letzten Wochenende mit 1:2 bei Rapid in Hütteldorf geschlagen geben. Damit belegen die Steirer nur den vierten Rang in der Liga.

In der Europa League stehen die "Blackies" auf dem 27. Platz, nachdem man einen Sieg aus drei Partien einfahren konnte.

Nottingham Forest liegt in der Premier League auf dem 19. und sogleich vorletzten Rang, seit der ersten Runde wartet man auf einen Sieg. Unter Neo-Chefcoach Sean Dyche soll nun Ruhe einkehren. In der EL-Tabelle stehen die "Tricky Trees" auf dem 17. Platz, auch dank eines Dreiers zuletzt gegen den FC Porto (2:0).

LIVE-Ticker: