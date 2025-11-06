SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU Nottingham Forest Nottingham Forest NOT
Heute 18:45 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Europa League heute: Sturm Graz - Nottingham Forest

Weder Sturm noch Nottingham befinden sich in Top-Form. Können die Grazer das ausnützen? LIVE-Infos:

Europa League heute: Sturm Graz - Nottingham Forest Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Sturm Graz und Nottingham Forest treffen am Donnerstag am vierten Spieltag der UEFA Europa League aufeinander (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Der amtierende Meister Österreichs musste sich am letzten Wochenende mit 1:2 bei Rapid in Hütteldorf geschlagen geben. Damit belegen die Steirer nur den vierten Rang in der Liga.

In der Europa League stehen die "Blackies" auf dem 27. Platz, nachdem man einen Sieg aus drei Partien einfahren konnte.

Nottingham Forest liegt in der Premier League auf dem 19. und sogleich vorletzten Rang, seit der ersten Runde wartet man auf einen Sieg. Unter Neo-Chefcoach Sean Dyche soll nun Ruhe einkehren. In der EL-Tabelle stehen die "Tricky Trees" auf dem 17. Platz, auch dank eines Dreiers zuletzt gegen den FC Porto (2:0).

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Der große Gegner-Check im Europapokal!

Der große Gegner-Check im Europapokal!

LAOLA1
Hier siehst du Sturm gegen Nottingham Forest im TV

Hier siehst du Sturm gegen Nottingham Forest im TV

Europa League
11
"Wut in Energie umwandeln" - Sturm will Nottingham Forest trotzen

"Wut in Energie umwandeln" - Sturm will Nottingham Forest trotzen

Europa League
7
Salzburg will gegen Go Ahead Eagles erste Punkte in Europa League

Salzburg will gegen Go Ahead Eagles erste Punkte in Europa League

Europa League
12
Dieser Sender zeigt FC Salzburg gegen die Go Ahead Eagles

Dieser Sender zeigt FC Salzburg gegen die Go Ahead Eagles

Europa League
9
These: Warum soll "Stöger-Ball" nicht auch bei Rapid hinhauen?

These: Warum soll "Stöger-Ball" nicht auch bei Rapid hinhauen?

Europa League
22
Hochgerner: "Wer Wurmbrand nicht spannend findet, ist verrückt!"

Hochgerner: "Wer Wurmbrand nicht spannend findet, ist verrückt!"

Fußball
20
Kommentare

Kommentare

UEFA Europa League Fußball SK Sturm Graz Nottingham Forest Graz Nottingham