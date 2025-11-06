Sturm Graz bekommt es am Donnerstag (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker) in der UEFA Europa League mit einem Team aus der Premier League zu tun.

Nottingham Forest ist bei den "Blackies" zu Gast. Nottingham wartet allerdings bereits seit August auf einen Sieg in der Premier League, dafür siegte man bei der Premiere von Neo-Coach Sean Dyche in der Europa League zuletzt 2:0 gegen den FC Porto.

Auch Sturm hat bereits einen Europa-League-Sieg zu Buche stehen, nämlich gegen die Glasgow Rangers. Am Wochenende verloren die Grazer jedoch 1:2 gegen Rapid.

LIVE dabei bei CANAL+

Wer die Partie nicht live im Stadion verfolgen kann, kann das bei CANAL+ tun. Los geht es mit der Übertragung ab 18:00 Uhr.

