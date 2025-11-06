SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU Nottingham Forest Nottingham Forest NOT
Heute 18:45 Uhr
NEWS

Hier siehst du Sturm gegen Nottingham Forest im TV

Wer nicht im Stadion sein kann, kann die Europa-League-Partie auch bei CANAL+ live mitverfolgen.

Hier siehst du Sturm gegen Nottingham Forest im TV Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Sturm Graz bekommt es am Donnerstag (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker) in der UEFA Europa League mit einem Team aus der Premier League zu tun.

Nottingham Forest ist bei den "Blackies" zu Gast. Nottingham wartet allerdings bereits seit August auf einen Sieg in der Premier League, dafür siegte man bei der Premiere von Neo-Coach Sean Dyche in der Europa League zuletzt 2:0 gegen den FC Porto.

Auch Sturm hat bereits einen Europa-League-Sieg zu Buche stehen, nämlich gegen die Glasgow Rangers. Am Wochenende verloren die Grazer jedoch 1:2 gegen Rapid.

LIVE dabei bei CANAL+

Wer die Partie nicht live im Stadion verfolgen kann, kann das bei CANAL+ tun. Los geht es mit der Übertragung ab 18:00 Uhr.

Bereits ab 12,50 Euro pro Monat kannst du dir ein Abo bei CANAL+ sichern, um kein internationales Spiel von österreichischen Vertretern zu verpassen. Alle Informationen zum Streamingangebot findest du HIER >>>

Wer sich noch früher auf das Match einstimmen will, kann sich die "Match Warm up"-Show von CANAL+ ansehen. Live mitzuverfolgen auf dem Instagram- und Tiktok-Kanal von CANAL+. Los geht es um 17:15 Uhr.

