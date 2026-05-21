Villa-Keeper offenbart: Finale mit gebrochenem Finger gespielt

Aston Villas argentinischer Weltmeister-Tormann Emiliano Martinez hat das Finale der Europa League mit gebrochenem Finger bestritten - genau wie den anschließenden Jubel.

Nach dem 3:0 gegen den SC Freiburg in Istanbul sagte der 33-Jährige ESPN, dass er sich die Verletzung beim Aufwärmen zugezogen hatte. "Aber ich habe das nicht als etwas Negatives empfunden", betonte Martinez.

Er habe vorher noch nie einen Finger gebrochen gehabt, sagte Martinez. "Jedes Mal, wenn ich versuchte, den Ball zu fangen, flutschte der Finger einfach in die andere Richtung. Aber das sind eben Dinge, da muss man durch."

Laut dem argentinischen Sender TycSports soll die Verletzung keinen Einfluss auf die WM-Teilnahme haben. Unter Berufung auf das Umfeld des Tormanns hieß es, dass die Beschwerden nicht schwerwiegend seien. Argentinien ist einer von Österreichs Gegnern in der Gruppenphase.