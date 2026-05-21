NEWS

Villa-Keeper offenbart: Finale mit gebrochenem Finger gespielt

"Wenn ich versuchte, den Ball zu fangen, flutschte der Finger einfach in die andere Richtung". Der Argentinier ist für die WM aber nicht fraglich.

Villa-Keeper offenbart: Finale mit gebrochenem Finger gespielt Foto: © IMAGO / MB Media Solutions
Textquelle: © APA
Kommentare

Aston Villas argentinischer Weltmeister-Tormann Emiliano Martinez hat das Finale der Europa League mit gebrochenem Finger bestritten - genau wie den anschließenden Jubel.

Nach dem 3:0 gegen den SC Freiburg in Istanbul sagte der 33-Jährige ESPN, dass er sich die Verletzung beim Aufwärmen zugezogen hatte. "Aber ich habe das nicht als etwas Negatives empfunden", betonte Martinez.

Er habe vorher noch nie einen Finger gebrochen gehabt, sagte Martinez. "Jedes Mal, wenn ich versuchte, den Ball zu fangen, flutschte der Finger einfach in die andere Richtung. Aber das sind eben Dinge, da muss man durch."

Laut dem argentinischen Sender TycSports soll die Verletzung keinen Einfluss auf die WM-Teilnahme haben. Unter Berufung auf das Umfeld des Tormanns hieß es, dass die Beschwerden nicht schwerwiegend seien. Argentinien ist einer von Österreichs Gegnern in der Gruppenphase.

Bilder! Aston Villa feiert ersten Europacup-Titel seit 44 Jahren

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Emerys fünfter Streich: "Er ist der beste Trainer der Welt"

Emerys fünfter Streich: "Er ist der beste Trainer der Welt"

Europa League
26
Ertl nach EL-Finale: "Villa war drei Nummern zu groß"

Ertl nach EL-Finale: "Villa war drei Nummern zu groß"

Europa League
6
Europa-League-Finale LIVE: SC Freiburg - Aston Villa

Europa-League-Finale LIVE: SC Freiburg - Aston Villa

Europa League
9
Diese ÖFB-Kicker kamen in Europacup-Endspielen zum Einsatz

Diese ÖFB-Kicker kamen in Europacup-Endspielen zum Einsatz

Champions League
1
Freiburg zwischen "Trauer" und "Stolz über das Erreichte"

Freiburg zwischen "Trauer" und "Stolz über das Erreichte"

Europa League
7
Zwei Traumtore! Aston Villa gewinnt die Europa League

Zwei Traumtore! Aston Villa gewinnt die Europa League

Europa League
6
Sturm oder Salzburg profitiert von Aston Villas EL-Titel

Sturm oder Salzburg profitiert von Aston Villas EL-Titel

Bundesliga
39

Kommentare

Fußball SC Freiburg Premier League UEFA Champions League Aston Villa Unai Emery Argentinien UEFA Europa League