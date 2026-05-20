Ertl nach EL-Finale: "Villa war drei Nummern zu groß"

Aston Villa gewinnt die Europa League!

Im Endspiel setzen sich die Engländer gegen den SC Freiburg mit ÖFB-Legionär Philipp Lienhart klar mit 3:0 durch (zum Spielbericht >>>).

Ein verdienter Sieg, sind sich die Experten im Canal+-Studio nach dem Spiel einig. "Freiburg war klar unterlegen, haben nicht wirklich Mittel gefunden gegen die Offensive und die Defensive von Villa", sagte Ex-Teamtorhüter Robert Almer.

"Aston Villa war drei Nummern zu groß", sagte Johnny Ertl. "Freiburg ist über 90 Minuten überrollt worden."

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"Da waren alle überrascht"

Nach einer Eckballvariante in der 41. Spielminute waren die "Villains" in Führung gegangen - Youri Tielemans nahm den Ball per Direktabnahme. "Bei dieser Situation waren alle überrascht. Das haben sie wunderbar gemacht", zollte Ertl Respekt. Nicht weniger schön war das zweite Tor von Villa - aus der Distanz schlenzte Emiliano Buendía den Ball ins lange Eck.

"Eine Super Einzelaktion. Weniger ist mehr, auch in den Kontakten", so Georg Teigl zu Buendía, der sich den Ball wunderschön aus der Drehung vorgelegt hatte. "Der geht dann unwiderstehlich ins lange Eck - ich weiß nicht, ob du den als Torhüter halten musst", so Teigl.

"Für mich eine Rote Karte"

Eine entscheidende Situation in Minute 21 sah das Experten-Trio aber bereits zur Halbzeit kritisch - nach einem brutalen Foul von Cash an Vincenzo Grifo sah Ersterer nur Gelb. "Für mich ist das eine Rote Karte", legte sich Ertl fest.

"Es gibt gewisse Parameter, es geht um das Trefferbild - Knöchel oder höher ist eine Rote Karte, und er kommt mit der offenen Sohle. Es war einfach brutal. Für mich ist es eine absolute Fehlentscheidung, dass man da nicht eingreift", so der ehemalige Championship-Spieler.

"Der Sieg für Villa geht in Ordnung", fasste Ertl dennoch zusammen. "Freiburg kann trotzdem erhobenen Hauptes vom Platz gehen. Bei so einer klaren Entscheidung muss man akzeptieren, dass der Gegner besser war."

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Für Trainer Unai Emery, der bereits zum fünften Mal die Europa League gewinnt, gibt es von Ertl ein Sonderlob: "Er hat wieder Legacy hinterlassen. Er hat die neue Ära geschaffen durch diesen Sieg. Villa ist jetzt da, wohin man als Klub wollte. Das war heute ein Rufzeichen."

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