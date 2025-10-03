So sah Säumel das Startelf-Debüt von Belmin Beganovic

Er war die große Überraschung in der Startaufstellung des SK Sturm Graz in der Europa-League-Partie gegen die Glasgow Rangers: Belmin Beganovic.

Der Angreifer, den die "Blackies" im Sommer des Vorjahres von der SV Ried holten, bekam von Trainer Jürgen Säumel das Vertrauen geschenkt und durfte erstmals von Beginn an ran. Der 21-Jährige bedankte sich mit einer hoch engagierten Leistung.

Beinahe hätte sich der Youngster sogar mit seinem ersten Tor für Sturm belohnt, in Minute 13 blieb im direkten Duell aber Rangers-Keeper Jack Butland der Sieger.

"Er hat dem Gegner richtig weh getan"

Eine Stunde lang durfte Beganovic mitwirken, ehe er durch Jacob Hödl ersetzt wurde. Das hatte aber mehr taktische und weniger leistungstechnische Gründe.

Trainer Jürgen Säumel zeigte sich durchwegs zufrieden mit dem Auftritt des 21-Jährigen. "Er hat eine ordentliche Leistung gezeigt. Mich hat besonders gefreut, dass er sich etwas zugetraut hat und Akzente setzen konnte", lobte der Sturm-Coach.

Auch Goalie Oliver Christensen war sichtlich stolz auf seinen jungen Teamkollegen, dem er ein "super Spiel" attestierte. "Er hat dem Gegner mit seiner Schnelligkeit richtig weh getan", meint der Däne.

Ein junger, harter Arbeiter

Während man eher mit Seedy Jatta oder womöglich Leon Grgic an der Seite von Maurice Malone rechnen konnte, entschied sich Säumel also für Beganovic. Er habe neben Malone einen Spieler mit Tiefgang haben wollen, erklärt Säumel.

"Er hat das im Training jetzt immer ordentlich gemacht und auch bei den Einwechslungen immer gezeigt, dass er für eine Aktion gut ist und einen guten Eindruck hinterlassen. Das hat er im heutigen Siel auch bestätigt", fügt der Sturm-Trainer an.

Mit seiner gefälligen Leistung hat Beganovic auch eine Bewerbung für die Startelf gegen Altach abgegeben. "Dort muss er es genauso machen", befindet Christensen.

Der Sturm-Schlussmann traut dem 21-Jährigen jedenfalls noch viel zu. "Er ist ein guter Junge, ein harter Arbeiter. So muss er bleiben und weiter seine Schritte machen", meint er.