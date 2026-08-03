Europa League: Salzburg kennt mögliche Playoff-Gegner

Der FC Salzburg weiß, wer seine potenziell letzte Hürde auf dem Weg in die Ligaphase der UEFA Europa League wäre.

Am Montag fand in Nyon die Auslosung für die Playoffs - die letzte Qualifikationsrunde vor der Ligaphase - statt.

Salzburg muss nach Schweden oder Slowakei

Für den FC Salzburg stünde der Verlierer aus Mjällby AIF (Schweden) gegen Slovan Bratislava (Slowakei) als nächster Gegner bereit. Die beiden Vereine spielen aktuell noch in der Champions-League-Quali gegeneinander.

Spieltermine sind der 20. August (Hinspiel) bzw. der 27. August (Rückspiel). Das Rückspiel würde in Salzburg stattfinden.

Salzburg muss zuerst Pafos ausschalten

Zuvor müssen die "Bullen" in der dritten Europa-League-Qualifikationsrunde aber gegen den FC Pafos bestehen (Hinspiel am Donnerstag, ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Scheidet Salzburg gegen Pafos aus, wechselt der österreichische Verein ins Playoff für die UEFA Conference League. Einen Platz in einer der Ligaphasen hat Salzburg also erst mit einem Weiterkommen gegen Pafos fix in der Tasche.

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