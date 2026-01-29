Aston Villa Aston Villa AVL Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
Endstand
3:2
0:1 , 3:1
  • Morgan Rogers
  • Tyrone Mings
  • Jamaldeen Jimoh
  • Karim Konate
  • Moussa Kounfolo Yeo
NEWS

Salzburg-Noten: Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten

Die "Bullen" verspielen im Villa-Park einen zwei-Tore-Vorsprung und scheiden aus der Europa League aus. Das sind die Noten:

Salzburg-Noten: Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Salzburg unterliegt beim Entscheidungsspiel in der UEFA Europa League Aston Villa nach gutem Beginn mit 2:3.

Nach einer kurzen Schrecksekunde kommt das Team von Letsch gut in Fahrt und präsentiert sich sehr gut. Gerade in der ersten Halbzeit waren die "Bullen" das tonangebende Team.

In den zweiten 45 Minuten muss sich die Mannschaft dann aber den Engländern beugen.

Zum Spielbericht >>>

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Salzburg-Spieler und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).

test

ALEXANDER SCHLAGER

90 Minuten

Für Schlager begann der Tag mit einer großen Schrecksekunde. In Minute eins ließ er den Ball nach einem Weitschuss nach vorne abprallen und klärte anschließend spektakulär mit der Ferse.

Auch beim zweiten Tor von Aston Villa machte er nicht die glücklichste Figur. Spät im Spiel konnte er sein Team vor Schlimmerem bewahren.

Beim dritten Treffer war er chancenlos, auch die Abwehr konnte nicht mehr mithalten und ließ die Engländer immer wieder vor sein Tor kommen. Dennoch war es nicht sein bester Tag.

test

TIM TRUMMER

90 Minuten

Ein sehr solider Auftritt des Rechtsverteidigers. Er versuchte immer wieder die Bälle an seine Kollegen nach vorne zu verteilen, auch hinten wirkte er in der ersten Halbzeit in den meisten Fällen sicher, kleinere Unsicherheiten waren dabei.

In den zweiten 45 Minuten kam er wie die gesamte Abwehr schwer unter Druck.

test

JOANE GADOU

90 Minuten

Ein zu Beginn eher unauffälliger Auftritt von Gadou. Die Verteidigung hielt in Halbzeit eins gut zusammen.

Nach der Pause stellten ihn die Stürmer immer wieder vor große Herausforderungen, denen er wie die gesamte Mannschaft nicht Herr werden konnte.

test

Jannik Schuster

90 Minuten

Der 19-Jährige wirkte zu Beginn noch etwas unsicher, konnte sich aber im Laufe des Spiels stark steigern.

Gerade in der zweiten Halbzeit hatte er viel zu tun. Beim dritten Tor war er jeodch nicht unbeteiligt.

test

Frans Krätzig

90 Minuten

Der Deutsche schickte seine Vordermänner immer wieder auf der linken Seite mit guten Pässen. Auch defensiv wirkte er stabil.

Gerade in der ersten Halbzeit ein gelungener Auftritt. Nach Seitenwechsel hatte er dann wie alle seine Teamkollegen mit den aufkommenden Engländern zu kämpfen.

test

SOUMAILA DIABATE

bis zur 88. Minute

Ein sehr auffälliger Auftritt des Maliers. Sowohl offensiv als auch defensiv eine wahre Stütze. Wie gewohnt der Staubsauger vor der Abwehr.

Zudem konnte er immer wieder die Bälle erobern und die Stürmer bedienen.

test

MADS BIDSTRUP

90 Minuten

Der Kapitän tat sich schwer. Läuferisch überzeugte er, die gefährlichen Aktionen fehlten allerdings.

test

SOTA KITANO

bis zur 88. Minute

Immer wieder eroberte Kitano nach dem Pressing die Bälle. Diese fanden dann auch des Öfteren Baidoo.

In der 59. Minute hatte er dann selbst die Chance auf 3:0 zu stellen, verfehlte jedoch knapp das Tor. Dennoch ein sehr bemühter Auftritt.

test

KERIM ALAJBEGOVIC

bis zur 73. Minute

Ein bemühter Auftritt. Beim 2:0 seines Teams lieferte er, nachdem er sich stark gegen die Verteidigung durchsetzte, den Assist für Yeo.

Die technisch sehr guten Einzelaktionen, mit denen er in der Vorwoche gegen Basel für aufsehen sorgte, ließ er heute meist etwas vermissen. Im Abschluss hatte er wenig Möglichkeiten.

test

EDMUND BAIDOO

bis zur 73. Minute

Der Stürmer stellte einmal mehr seine enorme Schnelligkeit unter Beweis. Immer wieder tauchte er vor Tormann Martinez auf.

Durch sein Pressing zwang er das Heimteam zu Fehlern, so auch beim ersten Tor der Salzburger. Dort lieferte er nach Ballgewinn die Vorlage für Konate.

Nachdem in der zweiten Halbzeit der Druck von Aston Villa stärker wurde, konnte er nur noch wenige Akzente setzten.

test

Karim Konate

45 Minuten / 1 Tor

Ein guter Auftritt von Konate, der nach seiner Verletzung zum ersten Mal in der Startelf stand.

In der 33. Minute war er maßgeblich am Tor der "Bullen" beteiligt. Der Treffer wurde ihm zugesprochen.

Auch sonst setzte er immer wieder starke Akzente nach vorne, scheiterte jedoch des Öfteren an der gegnerischen Verteidigung.

Nach 45 Minuten musste er verletzungsbedingt vom Platz.

test

Moussa Yeo

45 Minuten

Der Malier konnte gleich nach seiner Einwechslung für Wirbel im Starfraum von Aston Villa sorgen. Sein Tor gelang ihm spektakulär mit der Ferse.

Er brachte nach seiner Einwechslung Schwung in die Partie. Auch körperlich versuchte er dagegenzuhalten.

test

Clement Bischoff

ab der 74. Minute

Bischoff konnte seinem Team nicht mehr helfen, ist aber zu einer schweren Zeit ins Spiel gekommen.

test

Karim Onisiwo

Ab der 74. Minute

Onisiwo versuchte seine Ideen am Platz umzusetzen, kam aber zu einer Zeit ins Spiel, wo die Salzburger große Probleme hatten vor das Tor der Gegner zu kommen und eher mit der Defensivarbeit beschäftigt waren.

test

Maurits Kjaergaard

ab der 89. Minute

Für eine Bewertung zu kurz eingesetzt.

test

Oliver Lukic

ab der 89. Minute

Für eine Bewertung zu kurz eingesetzt.

Kommentare

UEFA Europa League Fußball FC Red Bull Salzburg Aston Villa