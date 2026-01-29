Salzburg-Noten: Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten

ALEXANDER SCHLAGER
90 Minuten
Für Schlager begann der Tag mit einer großen Schrecksekunde. In Minute eins ließ er den Ball nach einem Weitschuss nach vorne abprallen und klärte anschließend spektakulär mit der Ferse.
Auch beim zweiten Tor von Aston Villa machte er nicht die glücklichste Figur. Spät im Spiel konnte er sein Team vor Schlimmerem bewahren.
Beim dritten Treffer war er chancenlos, auch die Abwehr konnte nicht mehr mithalten und ließ die Engländer immer wieder vor sein Tor kommen. Dennoch war es nicht sein bester Tag.
TIM TRUMMER
90 Minuten
Ein sehr solider Auftritt des Rechtsverteidigers. Er versuchte immer wieder die Bälle an seine Kollegen nach vorne zu verteilen, auch hinten wirkte er in der ersten Halbzeit in den meisten Fällen sicher, kleinere Unsicherheiten waren dabei.
In den zweiten 45 Minuten kam er wie die gesamte Abwehr schwer unter Druck.
JOANE GADOU
90 Minuten
Ein zu Beginn eher unauffälliger Auftritt von Gadou. Die Verteidigung hielt in Halbzeit eins gut zusammen.
Nach der Pause stellten ihn die Stürmer immer wieder vor große Herausforderungen, denen er wie die gesamte Mannschaft nicht Herr werden konnte.
Jannik Schuster
90 Minuten
Der 19-Jährige wirkte zu Beginn noch etwas unsicher, konnte sich aber im Laufe des Spiels stark steigern.
Gerade in der zweiten Halbzeit hatte er viel zu tun. Beim dritten Tor war er jeodch nicht unbeteiligt.
Frans Krätzig
90 Minuten
Der Deutsche schickte seine Vordermänner immer wieder auf der linken Seite mit guten Pässen. Auch defensiv wirkte er stabil.
Gerade in der ersten Halbzeit ein gelungener Auftritt. Nach Seitenwechsel hatte er dann wie alle seine Teamkollegen mit den aufkommenden Engländern zu kämpfen.
SOUMAILA DIABATE
bis zur 88. Minute
Ein sehr auffälliger Auftritt des Maliers. Sowohl offensiv als auch defensiv eine wahre Stütze. Wie gewohnt der Staubsauger vor der Abwehr.
Zudem konnte er immer wieder die Bälle erobern und die Stürmer bedienen.
MADS BIDSTRUP
90 Minuten
Der Kapitän tat sich schwer. Läuferisch überzeugte er, die gefährlichen Aktionen fehlten allerdings.
SOTA KITANO
bis zur 88. Minute
Immer wieder eroberte Kitano nach dem Pressing die Bälle. Diese fanden dann auch des Öfteren Baidoo.
In der 59. Minute hatte er dann selbst die Chance auf 3:0 zu stellen, verfehlte jedoch knapp das Tor. Dennoch ein sehr bemühter Auftritt.
KERIM ALAJBEGOVIC
bis zur 73. Minute
Ein bemühter Auftritt. Beim 2:0 seines Teams lieferte er, nachdem er sich stark gegen die Verteidigung durchsetzte, den Assist für Yeo.
Die technisch sehr guten Einzelaktionen, mit denen er in der Vorwoche gegen Basel für aufsehen sorgte, ließ er heute meist etwas vermissen. Im Abschluss hatte er wenig Möglichkeiten.
EDMUND BAIDOO
bis zur 73. Minute
Der Stürmer stellte einmal mehr seine enorme Schnelligkeit unter Beweis. Immer wieder tauchte er vor Tormann Martinez auf.
Durch sein Pressing zwang er das Heimteam zu Fehlern, so auch beim ersten Tor der Salzburger. Dort lieferte er nach Ballgewinn die Vorlage für Konate.
Nachdem in der zweiten Halbzeit der Druck von Aston Villa stärker wurde, konnte er nur noch wenige Akzente setzten.
Karim Konate
45 Minuten / 1 Tor
Ein guter Auftritt von Konate, der nach seiner Verletzung zum ersten Mal in der Startelf stand.
In der 33. Minute war er maßgeblich am Tor der "Bullen" beteiligt. Der Treffer wurde ihm zugesprochen.
Auch sonst setzte er immer wieder starke Akzente nach vorne, scheiterte jedoch des Öfteren an der gegnerischen Verteidigung.
Nach 45 Minuten musste er verletzungsbedingt vom Platz.
Moussa Yeo
45 Minuten
Der Malier konnte gleich nach seiner Einwechslung für Wirbel im Starfraum von Aston Villa sorgen. Sein Tor gelang ihm spektakulär mit der Ferse.
Er brachte nach seiner Einwechslung Schwung in die Partie. Auch körperlich versuchte er dagegenzuhalten.
Clement Bischoff
ab der 74. Minute
Bischoff konnte seinem Team nicht mehr helfen, ist aber zu einer schweren Zeit ins Spiel gekommen.
Karim Onisiwo
Ab der 74. Minute
Onisiwo versuchte seine Ideen am Platz umzusetzen, kam aber zu einer Zeit ins Spiel, wo die Salzburger große Probleme hatten vor das Tor der Gegner zu kommen und eher mit der Defensivarbeit beschäftigt waren.
Maurits Kjaergaard
ab der 89. Minute
Für eine Bewertung zu kurz eingesetzt.
Oliver Lukic
ab der 89. Minute
Für eine Bewertung zu kurz eingesetzt.