Salzburg-Noten: Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten

Der FC Salzburg unterliegt beim Entscheidungsspiel in der UEFA Europa League Aston Villa nach gutem Beginn mit 2:3.

Nach einer kurzen Schrecksekunde kommt das Team von Letsch gut in Fahrt und präsentiert sich sehr gut. Gerade in der ersten Halbzeit waren die "Bullen" das tonangebende Team.

In den zweiten 45 Minuten muss sich die Mannschaft dann aber den Engländern beugen.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Salzburg-Spieler und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).