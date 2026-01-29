Mählich: "Aston Villa kann sicher besser spielen"

Red Bull Salzburg muss sich trotz engagierter Performance und einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung Aston Villa mit 2:3 geschlagen geben und scheidet damit nach der Ligaphase aus der Europa League aus. (zum Spielbericht >>>)

CANAL+-Experte Roman Mählich sieht ein Aston Villa, dass "sicher besser spielen" kann, aber: "Es war trotzdem eine tolle Leistung der Salzburger, auch wenn sie das Spiel jetzt verloren haben."

Über 90 Minuten sei es für die Bullen schwer, mit dem Aufwand und dem laufintensiven System, das sie betrieben hätten. "Man muss sagen, dass Emery (Trainer Aston Villas, Anm.) zwei Torschützen einwechseln konnte, und die Bullen mit den Einwechslungen nicht den erhofften Impuls bekommen haben."

"Nicht heute versemmelt"

Bei den Toren hätten die Salzburger natürlich individuell schlechter agiert, aber "sie haben es mit der Leistung nicht heute versemmelt". Hätten die Bullen immer so gespielt, wären es wohl mehr Punkte geworden, meint Mählich.

Das sieht auch Georg Teigl so: "Man kann dort verlieren, das ist einfach so. Ein Unentschieden wäre finde ich schon auch okay gewesen, weil in der zweiten Halbzeit war Aston Villa besser, in der ersten Salzburg. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert."

Nach dem Anschlusstor ist Aston Villa ins Rollen gekommen, so Johnny Ertl. "Die erste Halbzeit war doch ein wenig arrogant gespielt. In der zweiten Halbzeit sind sie dann griffiger und sind effizienter im Abschluss geworden.