Aston Villa Aston Villa AVL Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
Endstand
3:2
0:1 , 3:1
  • Morgan Rogers
  • Tyrone Mings
  • Jamaldeen Jimoh
  • Karim Konate
  • Moussa Kounfolo Yeo
  • Nachbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Salzburg nach verspielter 2:0-Führung: "Können stolz sein"

Der FC Salzburg hätte mit einem Sieg bei Aston Villa doch noch die Ligaphase der Europa League überstehen können - am Ende wurde man aber von der Wucht des Villa-Parks überpowert.

Salzburg nach verspielter 2:0-Führung: "Können stolz sein" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Europacup-Saison des FC Salzburg ist vorbei.

Die Mozartstädter hätten am letzen Spieltag der UEFA Europa League einen Sieg bei Premier-League-Topklub Aston Villa, sowie Schützenhilfe auf den anderen Plätzen, gebraucht, um die Ligaphase zu überstehen - geworden ist es allerdings eine 2:3-Niederlage (Spielbericht >>>).

Das soll aber nicht heißen, dass man nicht knapp dran war - ganz im Gegenteil! Bis zur 64. Minute lagen die "Bullen" in Birmingham sogar 2:0 in Führung, rochen bereits die Sensation, ehe man sich in der letzten halben Stunde doch noch drei Gegentore fing.

Dennoch schwingt bei Salzburg-Cheftrainer Thomas Letsch "jede Menge Stolz" mit, wie er im Interview mit CANAL+ nach dem Spiel erzählt.

Gegen "eine der besten Mannschaften Europas" verloren

Ähnlich sieht das auch Torhüter Alexander Schlager: "Wir können schon stolz sein auf die ersten 45 Minuten, wo wir sie zu Fehlern gezwungen haben, wo wir uns Torchancen erarbeitet haben und defensiv sehr gut unterwegs waren."

Wie Letsch nach dem Spiel herausstreicht, hatten die "Bullen" über das gesamte Spiel gesehen einen besseren Expected-Goals-Wert. Den Großteil davon hat man sich in der ersten Stunde erarbeitet. Zu diesem Zeitpunkt führte man dank den Toren von Karim Konate (33.) und Moussa Yeo (49.) auch 2:0 - doch dann kam die Wucht des Villa-Parks.

Nach dem 1:2-Anschlusstreffer von Morgan Rogers ging ein Ruck durch das ganze Stadion und trat eine Welle los, die sich nicht mehr aufhalten ließ. "Es war eine Wucht von einer der besten Mannschaften Europas", staunt der Salzburg-Trainer nur.

Salzburg wurde überpowert

"Sie haben in der zweiten Halbzeit mit ihren Wechseln ganz viel Intensität, ganz viel Power reingebracht", findet Schlager. "Wir haben die ersten 50 Minuten extrem viel Aufwand betrieben und das hat man dann am Ende ein bisschen gemerkt."

Am Ende sei auch die Entlastung schwieriger geworden, so Letsch, der dennoch findet, dass seine Mannschaft bis zum Schluss gut verteidigte.

Die Niederlage tue zwar weh, aber "es liegt nicht am Spiel heute, dass wir ausgeschieden sind", so der Salzburg-Trainer.

Letsch ortet "absolute Verbesserung" seines Teams

Viel mehr überwiegen die positiven Erkenntnisse über die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Wochen. "Wir haben uns absolut verbessert", ist sich Letsch sicher.

Sein Torhüter kann ihm da nur zustimmen: "Es bleibt die Bestätigung, dass das, was wir über den Winter gemacht haben, sehr gut sein kann. Wenn wir die Intensität, den Zusammenhalt, das Kompakte auf den Platz bringen, dann haben wir gesehen, egal gegen wen es geht, dass wir richtig, richtig gut sind."

Auch solche Spiele können in der Entwicklung durchaus weiterhelfen, so Letsch, bot er in Birmingham doch die jüngste Salzburg-Startelf der Europacup-Geschichte auf.

Entwicklung stimmt

"Wir dürfen schon stolz sein über die Entwicklung", findet Schlager. "Wir werden versuchen, dort weiterzumachen." Das ist dann bereits am kommenden Sonntag im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den WAC (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Ein Spiel, für das es auch noch eine indirekte Kampfansage gibt. "Wir werden alles dafür tun, dass wir nächstes Jahr wieder international sind", so Schlager.

Europa League: Die möglichen Paarungen im K.o.-Phasen-Playoff >>>

Mehr zum Thema

Europa League LIVE: Aston Villa - FC Salzburg

Europa League LIVE: Aston Villa - FC Salzburg

Europa League
78
Salzburg-Noten: Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten

Salzburg-Noten: Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten

Europa League
Mählich: "Aston Villa kann sicher besser spielen"

Mählich: "Aston Villa kann sicher besser spielen"

Europa League
Ausgeschieden! Salzburg vergeigt 2:0-Führung gegen Aston Villa

Ausgeschieden! Salzburg vergeigt 2:0-Führung gegen Aston Villa

Europa League
87
Dieser TV-Sender zeigt Aston Villa gegen FC Salzburg

Dieser TV-Sender zeigt Aston Villa gegen FC Salzburg

Europa League
23
Salzburg fährt mit Glaube und Hoffnung an Playoffs zu Aston Villa

Salzburg fährt mit Glaube und Hoffnung an Playoffs zu Aston Villa

Europa League
32
429 Tage später! Salzburg-Stürmer feiert Startelf-Comeback

429 Tage später! Salzburg-Stürmer feiert Startelf-Comeback

Europa League
2

Kommentare

UEFA Europa League Fußball FC Red Bull Salzburg Thomas Letsch Alexander Schlager Aston Villa