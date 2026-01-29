Europa League: Die möglichen Paarungen im K.o.-Phasen-Playoff

Die Ligaphase der UEFA Europa League ist beendet, für die Teams auf den Plätzen neun bis 24 geht es im Playoff der K.o.-Phase weiter.

Die Abschlusstabelle der UEFA Europa League nach der Ligaphase >>>

In einem Hin- und Rückspiel werden jene acht Mannschaften eruiert, die sich zu den bereits für das Achtelfinale qualifizierten Teams - die Top 8 der Ligaphase - gesellen.

Anhand der Platzierungen in der Ligaphase ergeben sich vier gesetzte (9./10., 11./12., 13./14., 15./16.) und vier ungesetzte (17./18., 19./20., 21./22., 23./24.) Pärchen, die bei der Auslosung am Freitag (13:00 Uhr) in Nyon nach folgendem Schema zugelost werden können:

9./10. gegen 23./24., 11./12. gegen 21./22., 13./14. gegen 19./20. und 15./16. gegen 17./18. Somit kommen für jedes Team nur zwei Gegner in Frage.

Die möglichen Paarungen:

KRC Genk/FC Bologna - SK Brann Bergen/Dinamo Zagreb

VfB Stuttgart/Ferencvaros - Ludogorets/Celtic Glasgow

Nottingham Forest/Viktoria Pilsen - Panathinaikos/Fenerbahce

Roter Stern Belgrad/Celta Vigo - OSC Lille/PAOK