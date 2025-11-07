Rasmussen jetzt erst angekommen? "Seit Tag eins gut gefühlt"

91 Prozent angebrachte Pässe und eine Beteiligung am wichtigen ersten Tor der Salzburger beim 2:0-Sieg gegen die Go Ahead Eagles (Spielbericht>>>) in der vierten Runde der Europa League - das ist die Quote von Jacob Rasmussen nach dem Spiel.

Oft ist er aufgrund von Abwehrfehlern in der Kritik gestanden, mittlerweile scheint der Däne bei den "Bullen" richtig angekommen zu sein. Am Donnerstagabend konnte der 28-Jährige, der im Sommer 2025 in die Mozartstadt wechselte, voll überzeugen.

Nach Spielende zeigt sich der Verteidiger, der im Spiel mit dem Ball und auch in den Zweikämpfen eine gute Performance abliefern konnte, mit sich und der Defensivleistung seines Teams zufrieden: "Ich glaube, nicht nur ich, auch Jannik Schuster, Aleksa Terzic und Stefan Lainer haben es heute sehr gut gemacht."

"Die gesamte Leistung war sehr gut", sagt er. Luft nach oben gäbe es trotzdem noch. "Wäre auch schlecht, wenn dem nicht so wäre", so der Verteidiger.

Dauerbrenner trotz Kritik

Nicht immer wurde Rasmussen von außen für seine Leistungen gelobt, dies erkannte auch Trainer Thomas Letsch: "Er ist ein Spieler, der häufig, wenn er in ein Tor verwickelt ist, kritisiert wird - mal zu Recht, mal zu Unrecht."

Dazu ergänzt er: "Ich finde es teilweise ein bisschen unfair, dass er für Situationen verantwortlich gemacht wurde, bei denen ich der Meinung bin, dass er gar keine Schuld trägt."

Unter Letsch ist der Innenverteidiger der Dauerbrenner im Team. Er ist bisher in jedem Spiel in der Startelf gestanden und erreicht eine Quote von 96 Prozent an möglichen Spielminuten.

Nach dem Europa-League-Spiel gibt der Trainer zu verstehen, dass sein Schützling nicht nur am Donnerstag, sondern auch in den letzten Duellen schon eine sehr gute Leistung gebracht habe.

"Habe mich seit Tag eins gut gefühlt"

Der Spieler selbst meint über seine Ankunft in Österreich: "Ich habe mich seit Tag eins sehr gut in Salzburg gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass ich sehr gut reingekommen bin."

Vor allem in den letzten Spielen sieht er eine Leistungssteigerung: "Ich finde, die letzten Wochen haben wir besser gespielt als Mannschaft, dadurch sind die Leistungen von uns Verteidigern vielleicht auch besser."

Der Trainer der "Bullen" sieht die Situation des Linksfußes ähnlich: "Er ist aus meiner Sicht von Anfang an richtig gut angekommen in Salzburg."

Mit Verweis auf seinen Stellenwert in der Mannschaft resümiert Letsch zu Rasmussen: "Er dirigiert die Jungs um sich herum. Das zeichnet ihn aus."