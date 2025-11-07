Europacöp

Wer darf noch vom Playoff träumen?

Sturm und Salzburg top, Rapid flop! Europacöp nimmt die Perfomance der österreichischen Klubs unter die Lupe.

Kommentare

"War ein guter Spieltag – und dann kam Rapid", schreibt Derdrima04 auf YouTube und spricht wohl ganz Fußball-Österreich aus der Seele.

In einer neuen Episode von Europacöp blicken Hannes und Patrick gemeinsam mit Johannes Hofer und Johnny Ertl auf die Auftritte von Sturm, Salzburg und Rapid. Tatkräftige Unterstützung gibt es wie immer von unserer Community.

Flauschi kommentiert zum Sturm-Remis auf LAOLA1: "Nottingham ist Vorletzter und zurzeit gröber beinander. Hierbei von einem Achtungserfolg zu sprechen, naja …"

Peteroncini sieht das anders: "Ein Punkt gegen eine Championship-Mannschaft wäre ein Achtungserfolg. Ein Punkt gegen ein Premier-League-Team mit dem zwölffachen Marktwert von Sturm ist eine Sensation."

Zum erneuten Rapid-Ausrutscher meint SKSG1909x auf YouTube: "Der Hot Take aus der ersten Runde, dass Rapid gleich viele Punkte in der Conference League holt wie die Austria, wird von Spieltag zu Spieltag wahrscheinlicher."

Und: Es ist Halbzeit in der Ligaphase von Europa- und Conference League – der perfekte Zeitpunkt, um die Aufstiegschancen zu besprechen.

Hier ansehen:

Europacöp als Podcast anhören:

Die 25 Österreicher mit den meisten Europacup-Einsätzen

#25 - Karl Daxbacher
#25 - Xaver Schlager

Slideshow starten

26 Bilder

Mehr zum Thema

Der große Gegner-Check im Europapokal!

Der große Gegner-Check im Europapokal!

LAOLA1
3
Junuzovic-Effekt in Salzburg? "Bringt die Erfolgsmentalität rein"

Junuzovic-Effekt in Salzburg? "Bringt die Erfolgsmentalität rein"

Europa League
32
Sturm: "Können gegen eine Premier-League-Mannschaft bestehen"

Sturm: "Können gegen eine Premier-League-Mannschaft bestehen"

Europa League
20
Salzburger Erleichterung: "Gibt keinen besseren Boost"

Salzburger Erleichterung: "Gibt keinen besseren Boost"

Europa League
13
Sturm-Noten gegen Forest: Drei Einser, ein Fünfer

Sturm-Noten gegen Forest: Drei Einser, ein Fünfer

Europa League
14
Österreichs legendärste Europacup-Siege gegen Niederlande

Österreichs legendärste Europacup-Siege gegen Niederlande

International
11
Zwei Tiroler Talente klopfen kräftig am Salzburg-Stamm an

Zwei Tiroler Talente klopfen kräftig am Salzburg-Stamm an

Europa League
26
Kommentare

Kommentare

Fußball Europacöp UEFA Europa League UEFA Europa Conference League Sport-Talk LAOLA1+ SK Sturm Graz FC Red Bull Salzburg SK Rapid Wien Go Ahead Eagles Nottingham Forest Patrick Gstettner Johannes Kristoferitsch Johannes Hofer