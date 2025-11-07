"War ein guter Spieltag – und dann kam Rapid", schreibt Derdrima04 auf YouTube und spricht wohl ganz Fußball-Österreich aus der Seele.

In einer neuen Episode von Europacöp blicken Hannes und Patrick gemeinsam mit Johannes Hofer und Johnny Ertl auf die Auftritte von Sturm, Salzburg und Rapid. Tatkräftige Unterstützung gibt es wie immer von unserer Community.

Flauschi kommentiert zum Sturm-Remis auf LAOLA1: "Nottingham ist Vorletzter und zurzeit gröber beinander. Hierbei von einem Achtungserfolg zu sprechen, naja …"

Peteroncini sieht das anders: "Ein Punkt gegen eine Championship-Mannschaft wäre ein Achtungserfolg. Ein Punkt gegen ein Premier-League-Team mit dem zwölffachen Marktwert von Sturm ist eine Sensation."

Zum erneuten Rapid-Ausrutscher meint SKSG1909x auf YouTube: "Der Hot Take aus der ersten Runde, dass Rapid gleich viele Punkte in der Conference League holt wie die Austria, wird von Spieltag zu Spieltag wahrscheinlicher."

Und: Es ist Halbzeit in der Ligaphase von Europa- und Conference League – der perfekte Zeitpunkt, um die Aufstiegschancen zu besprechen.

