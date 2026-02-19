Marko Arnautovic - "Er ist immer im Zentrum der Aufmerksamkeit"

Erstmals in dieser Europa-League-Saison steht Marko Arnautovic nicht in der Startelf. Roter-Stern-Coach Dejan Stankovic verzichtet im Hinspiel des Sechzehntelfinales bei OSC Lille (21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>> und bei CANAL+) zunächst auf den ÖFB-Star.

Für CANAL+-Experte Johnny Ertl kann der 36-Jährige auch auf der Ersatzbank eine wichtige Rolle einnehmen - und denkt an das letztjährige Champions-League-Finale von Inter Mailand gegen Paris Saint-Germain zurück, als "Arnie" ebenfalls auf der Bank saß.

"Wie mit seinen Mitspielern umgeht und die Mannschaft mitzieht, ist fabelhaft. Er ist immer im Zentrum der Aufmerksamkeit, auch wenn er nicht spielt. Er nimmt den anderen Spielern die Nervosität ab", sagt der Steirer, der sich selbst als Fan des Routiniers bezeichnet.

Dass der Stürmer polarisiert, ist hinlänglich bekannt. Das sei aber auch für die Medien wichtig, "weil er etwas gibt", so Ertl. Doch "im Innernen ist er ein unglaublicher Familienmensch."

