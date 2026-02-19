Gegentor von Ex-Rapidler, aber: ÖFB-Keeper gewinnt EL-Hinspiel

KRC Genk gewinnt das Sechzehntelfinal-Hinspiel in der UEFA Europa League bei Dinamo Zagreb mit 3:1.

Der österreichische Torhüter Tobias Lawal steht über 90 Minuten im Genk‑Kasten, während auf der Gegenseite Ex‑Rapidler Dion Beljo den einzigen Treffer für Dinamo beisteuert. Der junge Nikolas Sattlberger steht zwar im Kader, wird aber nicht eingewechselt.

Genk legt früh vor

Bereits nach 15 Minuten gelingt den Gästen der perfekte Start, als Bryan Heynen zum 1:0 einköpft.

Genk bleibt hungrig, und nur wenige Minuten später erhöht Zakaria El‑Ouadi nach einem schnellen Angriff auf 2:0 (21.). Zagreb wirkt in dieser Phase überrascht und defensiv unsortiert.

Beljo bringt Dinamo zurück

Die Kroaten arbeiten sich danach besser ins Spiel, kurz vor der Pause sorgt Dion Beljo für den Anschluss.

Der ehemalige Rapid-Stürmer verwertet nach Vorlage von Fran Topic zum 1:2 (44.) und lässt das Stadion kurzzeitig hoffen.

Dinamo drückt, Genk bleibt unbeeindruckt

Nach Wiederanpfiff übernimmt Dinamo deutlich mehr Kontrolle. Zajc, Beljo, später auch Vidovic und Mandume Varela sorgen für Offensivdruck, doch Genk-Keeper Lawal pariert mehrfach stark und hält seine Mannschaft im Vorteil.

Genk kommt zunächst nur über Konter gefährlich vor das Tor, bleibt aber effizient. In der Schlussphase schlagen die Belgier erneut zu:

El‑Ouadi schnürt in der Nachspielzeit seinen Doppelpack und stellt nach Vorlage von Bryan Heynen auf 3:1.

Damit nutzen die Gäste eine ihrer wenigen Offensivszenen im zweiten Durchgang eiskalt.

Weitere Ergebnisse der Play-offs

Nottingham Forest gewinnt klar mit 3:0 bei Fenerbahce Istanbul und schafft sich damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel.

Celta de Vigo setzt sich bei PAOK Thessaloniki mit 2:1 durch und dreht dabei einen frühen Rückstand. Bologna feiert zudem einen 1:0-Auswärtssieg beim SK Brann, nachdem Castro früh trifft.