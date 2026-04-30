Fast alles weg! Sky verliert Europacup-Exklusiv-Rechte
Herber Rückschlag für Sky Österreich: Der Pay-TV-Sender geht im Rennen um die Europacup-Rechte fast leer aus. Außerdem kehrt das CL-Finale ins Free-TV zurück.
Nachdem sich Canal+ in Österreich bereits die Rechte für die UEFA Europa League und die UEFA Conference League gesichert hat, läuft die UEFA Champions League ab der Saison 2027/28 exklusiv auf DAZN, wie der Streaming-Anbieter mitteilt. Zuerst berichtete die "Krone".
Insgesamt werden 186 Spiele pro Saison ab den Playoffs bis hin zum Finale auf DAZN ausgestrahlt. Neben allen Mittwochpartien werden bis auf ein Match auch alle Dienstagsspiele live und exklusiv beim Streamingdienst übertragen.
Neben der Königsklasse zeigt DAZN auch den UEFA Super Cup und die UEFA Youth League.
Ein Spiel bleibt: Sky verliert (fast) alle TV-Rechte im Europacup
Vom bisherigen Exklusiv-Rechtepaket bei den Europacup-Bewerben bleibt Sky somit fast nichts mehr übrig: Wie der Pay-TV-Sender erklärt, gibt es ab 2027 das exklusive Top-Spiel am Dienstag live und alle Highlights der Dienstags-Partien.
Ein schmerzhafter Verlust für Sky, das die ADMIRAL Bundesliga noch zumindest bis inklusive der Saison 2029/30 überträgt.
Ein Comeback feiert die Champions League auch im Free-TV: Joyn und Puls4 übertragen ab der kommenden Rechte-Periode das Finale der Königsklasse sowie den UEFA Super Cup.
