David Luiz feiert Red Bull: "Jeder sollte in die Hände klatschen"

Am Donnerstag wartet auf den FC Salzburg in Wals-Siezenheim ein Duell mit dem FC Pafos (ab 19:00 im LIVE-Ticker >>>).

Mit David Luiz haben die Gäste aus Zypern einen großen Namen in ihren Reihen. Der Brasilianer hat gegenüber der "Krone" auch für den Gegner lobende Worte: "Ich habe wieder viele Talente gesehen."

Lob für Red Bull

Luiz sieht Salzburg in der Favoritenrolle. "Weil es immer besser ist, nicht der Favorit zu sein", begründet er dies.

Das Engagement von Salzburgs Hauptsponsor Red Bull im Fußball begrüßt er. "Jeder sollte dafür in die Hände klatschen", lobt der 39-Jährige.