Bitter! Drei Salzburg-Leistungsträger fehlen auch in EL

Im bevorstehenden EL-Spiel gegen die Go Ahead Eagles müssen die Mozartstädter auf drei Leistungsträger weiterhin verzichten. Im Tor steht wohl ein 18-Jähriger.

Auch im EL-Duell gegen Go Ahead Eagles verbessern sich die Verletzungssorgen des FC Salzburg nicht.

Bereits am Wochenende gegen Ried fehlten Kapitän Mads Bidstrup, Einser-Torwart Alexander Schlager und Youngster Kerim Alajbegovic.

Für das bevorstehende Europacup-Spiel gibt es, wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, keine Besserung.

Bidstrup trainierte leicht mit

Alajbegovic fällt weiter krankheitsbedingt aus, Schlager fehlte ebenso wegen Hüftproblemen beim Abschlusstraining. Kapitän Bidstrup absolvierte bereits eine leichte Einheit, ist für Donnerstag aber kein Thema.

Aufgrund des Schlager-Ausfalls dürfte der erst 18-jährige Christian Zawieschitzky sein Europacup-Debüt im Tor feiern, schon am vergangenen Wochenende schnupperte er erstmals Bundesliga-Luft. Bereits im Sommer feierte er - mit Bravour - sein Profidebüt bei der Klub-WM.

Am Donnerstag sind drei Punkte dringend notwendig, um die ohnehin überschaubaren Chancen auf ein europäisches Weiterkommen zu wahren. Nach drei Spieltagen sind die Mozartstädter noch ohne Punktgewinn.

