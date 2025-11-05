Die U21-ÖFB-Auswahl empfängt am 14. November mit Belgien den aktuellen Tabellenführer der Quali-Gruppe I. Gespielt wird im Stadion in Ried im Innkreis.

Das U21-Team musste im Oktober einen kleinen Rückschlag in der Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2027 hinnehmen. Nach einem guten 1:1 in Dänemark kassierte die Mannschaft beim anschließenden Heimspiel gegen Wales mit dem 0:2 die erste Niederlage.

Nun hat Teamchef Perchtold sein Aufgebot für den November-Lehrgang nominiert. Mit Dijon Kameri und Jakob Schöller fehlen unter anderem zwei Akteure, die sich bei den letzten Spielen verletzten.

Auch Sanel Saljic und David Heindl stehen nicht zur Verfügung. Dafür sind im Gegensatz zum Oktober Evan Aisowieren (FAC), Ermin Mahmic (FC Slovan Liberec), Zeteny Jano (Grazer AK 1902), Dominic Vincze (TSV Egger Glas Hartberg) und Christian Zawieschitzky (FC Red Bull Salzburg) neu mit dabei.

Der ÖFB-U21-Teamkader:

Tor: Matteo BIGNETTI (SK Puntigamer Sturm Graz; 3/0), Lukas JUNGWIRTH (LASK; 4/0), Christian ZAWIESCHITZKY (FC Red Bull Salzburg; 1/0)

Abwehr: Samson BAIDOO (RC Lens/FRA; 14/1), Damjan KOVACEVIC (TSV Egger Glas Hartberg; 1/0), Luca PAZOUREK (FK Austria Wien; 7/0), David PUCZKA (Juventus FC/ITA; 6/2), Konstantin SCHOPP (1. FSV Mainz 05/GER; 3/0), Jannik SCHUSTER (FC Red Bull Salzburg; 2/0), Tim TRUMMER (FC Red Bull Salzburg; 5/0), Dominic VINCZE (TSV Egger Glas Hartberg; 0/0)

Mittelfeld: Oluwaseun ADEWUMI (Cercle Brügge/BEL; 9/0), Nicolas BAJLICZ (SV Oberbank Ried; 3/0), Jacob Peter HÖDL (SK Puntigamer Sturm Graz; 2/0), Zeteny JANO (Grazer AK 1902; 5/1), Jonas MAYER (SV Oberbank Ried; 4/0), Ermin MAHMIC (FC Slovan Liberec/CZE; 0/0), Christopher OLIVIER (VfB Stuttgart/GER; 1/0), Nikolas SATTLBERGER (KRC Genk/BEL; 17/0), Moritz WELS (WSG Tirol; 8/1)

Angriff: Evan AISOWIEREN (FAC Wien; 0/0), Furkan DURSUN (SKN St. Pölten; 6/1), Erik KOJZEK (RZ Pellets WAC; 2/0), Luka REISCHL (ADO Den Haag/NED; 5/1)

Auf Abruf: Konstantin Aleksa (FK Austria Wien), Belmin Beganovic (SK Puntigamer Sturm Graz), Yanis Eisschill (SKU Ertl Glas Amstetten), Maximilian Fillafer (TSV Egger Glas Hartberg), Kenan Jusic (FK Austria Wien), Juri Kirchmayr (FAC Wien), Florian Micheler (DSC Arminia Bielefeld/GER), Moritz Neumann (FAC Wien), Dejan Radonjic (FK Austria Wien), Jannik Robatsch (FC St. Pauli/GER), Fabian Rossdorfer (SV Oberbank Ried), Nikola Sarcevic (FC Liefering), Matteo Schablas (FK Austria Wien)