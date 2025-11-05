SV Stripfing steht vor Wettbewerbsausschluss

Zweitligist SV Stripfing verfügt nicht mehr über genügend Spieler. Nachdem der Klub seit Juli keine Gehälter überwiesen hat, sind nahezu alle Spieler aus den Verträgen ausgestiegen (hier nachlesen >>>).

Das Aus des Klubs in der ADMIRAL 2. Liga ist damit so gut wie besiegelt. Jetzt ist die Bundesliga am Zug. Diese verkündet, dass Stripfing bereits angekündigt hat, am Freitag gegen Amstetten nicht anzutreten.

"Der Senat 1 wird nach derzeitigem Stand das Spiel SKU Ertl Glas Amstetten gegen SV Stripfing gemäß §105 der ÖFB-Rechtspflegeordnung aufgrund des Nichtantretens mit 3:0 strafverifizieren. Tritt ein Verein innerhalb einer Saison dreimal zu einem Pflichtspiel nicht an, kann in weiterer Folge ein Wettbewerbsausschluss erfolgen", heißt es von der Bundesliga.

Zulassung noch nicht zurückgelegt

Entgegen einer Ankündigung hat der Verein bis dato keine Erklärung bezüglich einer Zurücklegung der Zulassung angekündigt.

"Demzufolge hat der Vorstand der Bundesliga beim Senat 5 eine Anzeige gegen den SV Stripfing auf Entzug der Zulassung eingebracht. Es wird angestrebt, das erstinstanzliche Verfahren bis Ende nächster Woche abzuschließen", heißt es

Sollte es zum Wettbewerbsausschluss bzw. zum Lizenzentzug kommen, werden alle Spiele der Stripfinger in der laufenden Saison annulliert und aus der Wertung genommen.