SK Rapid vermeldet Rekordumsatz

Die Wiener beenden das Geschäftsjahr 2024/25 positiv und vermelden einen Rekordumsatz.

SK Rapid vermeldet Rekordumsatz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Der SK Rapid veröffentlicht zehn Tage vor der Jahreshauptversammlung den Geschäftsbericht des Vereins.

Dabei kommen die Wiener im Geschäftsjahr 2024/25 (1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025) auf einen Umsatz von 61.420.918 Euro - erstmals liegt dieser über der 60-Millionen-Marke.

Das Jahr kann nach Abzug von Steuern mit einem Gewinn von 23.404 Euro abgeschlossen werden.

Der Rekordumsatz ergibt sich aus den höchsten Ticketing-Erlösen seit dem Einzug in das Allianz Stadion 2016, Rekordergebnisse im Merchandising und der Zahl der gemeldeten Vereinsmitglieder (mit 30. Juni 2025 waren es 23.949).

Das Erreichen des Viertelfinals der UEFA Conference League wird als weiterer Faktor genannt.

Der gesamte Geschäftsbericht zum Nachlesen >>>

