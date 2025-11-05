Der FC Red Bull Salzburg hält stets Ausschau nach jungen Talenten. Auch vor dem Wintertransferfenster gibt es Gerüchte zu möglichen Neuzugängen.

Die letzte Spur führte in die spanische LaLiga2 (hier nachlesen >>>).

Jetzt werden die Mozartstädter mit einem Teamkollegen von Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger in Verbindung gebracht. Laut "voetbalnieuws.be" steht Noah Adedji-Sternberg von Genk (20) auf der Liste der "Bullen".

Transfer könnte kostspielig werden

Ein Abgang des Flügelspielers im Winter gilt als wahrscheinlich. Neben Salzburg gebe es aber weitere Interessenten. Es werden namentlich PSV, Porto, und Eintracht Frankfurt genannt.

Billig dürfte ein etwaiger Transfer nicht werden. Der Deutsch-Belgier hat noch bis 2028 einen Vertrag, sein Marktwert beläuft sich auf fünf Millionen Euro. Die Forderungen Genks dürften, so heißt es, über dem Marktwert liegen.

In der aktuellen Saison verbucht der belgische U21-Nationalspieler 18 Spiele für den Klub, dabei gelang ihm aber kein einziger Scorer.