"Wie so ein Arnautovic" - Stuttgarter Stürmer beeindruckt Teigl

In Porto muss der VfB Stuttgart einen 1:2-Rückstand aufholen, um noch ins Viertelfinale einzuziehen.

Zehn starke Minuten reichen der Farioli-Elf am Ende, um das Auswärtsmatch im Süden Deutschlands für sich zu entscheiden.

Abgebrühte Portugiesen! Stuttgart verliert daheim >>>

Dank des Anschlusstreffers von Deniz Undav haben die Schwaben im Estádio do Dragão am kommenden Donnerstag aber noch gute Chancen.

Der Stürmer setzt sich beim Treffer im Duell mit Thiago Silva mit starkem Körpereinsatz durch und bringt den Ball per Volley an Costa vorbei.

"Wie die Perle von einer Regenjacke"

"Da nimmt er das Ganze, stellt ihn hinein, den Pobsch - eigentlich die Hüfte. Und dann prallt er ab, wie die Perle von einer Regenjacke. Das macht er richtig stark", ist Georg Teigl, Experte bei CANAL+ voll des Lobes für den 29-Jährigen.

Der frühere Rechtsverteidiger vergleicht Undav sogar mit einem ÖFB-Star: "Ein bisschen schlitzohrig, so ein bisschen wie ein Arnautovic. Die würden sich gut verstehen, glaub ich. Also die beiden hätte ich gerne in meinem Vier-gegen-Vier-Team."

Muss Undav ins DFB-Team? "Wenn er so eine Quote hat, gehst du davon aus"

Im Studio wird daraufhin darüber diskutiert, wie Undavs Chancen im DFB-Nationalteam stehen. Bundestrainer Julian Nagelsmann bezeichnete den Sturm kürzlich in einem "kicker"-Interview als "Baustelle".

Dabei erwähnte Nagelsmann Undav bei den Kandidaten im Angriff nicht, obwohl dieser mit 32 Scorern in 35 Pflichtspielen eine starke Quote vorweisen kann. Seit November kommt kein anderer Spieler auf mehr Scorer in den Top-Fünf-Ligen als der Stuttgarter.

"Ich kann nicht in Julian Nagelsmann hineinschauen, was er für Ideen hat. Natürlich, wenn er so eine Quote hat, gehst du normalerweise davon aus, dass er dabei ist. Wir werden es bei der Einberufung sehen", meint CANAL+-Experte Robert Almer dazu.

Der ehemalige Torhüter betont aber, dass es aber auch aufs Teamgefüge in einer Nationalmannschaft ankommt. "Wen nimmst du dazu, wen nimmst du weg. Aber von der Statistik musst du ihn eigentlich mitnehmen."