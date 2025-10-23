"Spiel hergeschenkt" - Salzburg am Boden

In der Europa League sei man gut aufgehoben, hieß es im Sommer noch von Seiten des FC Salzburg. Sogar mit einem erneuten Erreichen des Semifinales wurde spekuliert.

Nach drei Spieltagen im zweithöchsten UEFA-Bewerb sieht die "Bullen"-Realität völlig anders aus. Null Punkte, Platz 34 von 36 und eine Pleite gegen einen Gegner im Gepäck, der wohl zu den schlagbarsten im Feld gehört.

Die seit mittlerweile Jahren anhaltende Krise in der Mozartstadt hat am Donnerstag mit einem 2:3 gegen Ferencvaros (Spielbericht >>>) einen neuen emotionalen Tiefpunkt erreicht.

Der nächste Selbstfaller

Die Niederlage gegen "Fradi" war so verdient wie selbstverschuldet. Alle drei Tore der Ungarn fielen binnen acht Minuten und in einer Phase, in der die "Bullen" vogelwild agierten.