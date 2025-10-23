Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS Ferencvaros Budapest Ferencvaros Budapest FTC
Live
2:3
1:0 , 1:3
  • Edmund Baidoo
  • Yorbe Vertessen
  • Barnabas Varga
  • Kristoffer Zachariassen
  • Bamidele Yusuf
NEWS

Was hinter der Aufregung um die Ferencvaros-Fans steckt

Die österreichische Polizei soll die Einreise von rund 500 Anhängern der Ungarn untersagt haben. Das wird wenig später jedoch dementiert, stattdessen soll der ungarische Lokführer die Weiterfahrt verweigert haben.

Was hinter der Aufregung um die Ferencvaros-Fans steckt Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Ferencvaros Budapest wird im Europa-League-Spiel gegen den FC Salzburg (ab 18:45 im LIVE-Ticker>>>) auf einen Teil seiner Fans verzichten müssen.

Für einen aus Ungarn kommenden Sonderzug mit "Fradi"-Fans war noch vor der Grenze Endstation. Das Innenministerium in Wien wies ungarische Berichte, die österreichische Polizei hätte den Zug zurückgewiesen, als falsch zurück.

"Es gab keine Amtshandlung der österreichischen Polizei", hieß es in einer Stellungnahme zur APA. Weder habe es eine Zurückweisung noch Einreiseverweigerungen gegeben, hieß es aus dem Ministerium. Es sei kein Einschreiten der österreichischen Polizei notwendig gewesen.

Fans hatten Zug demoliert

Demzufolge habe der ungarische Lokführer noch auf ungarischem Boden eine Weiterfahrt verweigert, weil es zu Beschädigungen im Zug gekommen sei.

In der Folge seien sämtliche Amtshandlungen durch die ungarische Polizei erfolgt, auch der Rücktransport der gestrandeten Ferencvaros-Schlachtenbummler nach Budapest.

Auch die ÖBB erklärte, für den Sonderzug - der von der ungarischen Bahn MAV betrieben wurde - überhaupt nicht zuständig gewesen zu sein, auch nicht für eine allfällige Übernahme ab der Grenze.

Kritik aus Ungarn

Zuvor hatte Ferencvaros auf seiner Website von einem Vorgehen des österreichischen Innenministeriums gesprochen und dieses heftig kritisiert. Ungarns Außenminister Peter Szijjarto hatte das Vorgehen auf Facebook als "unerhört und skandalös" bezeichnet.

Szijjarto zufolge hätten sich ÖBB und Polizei gegenseitig den Schwarzen Peter zugeschoben - auf welchen Erkenntnissen sich diese Behauptung stützt, ist unklar.

Der österreichische Botschafter sei ins Außenministerium zitiert worden, Ferencvaros kündigte "rechtliche Schritte" an.

Teile der Ferencvaros-Anhänger waren in der Vergangenheit bei Europacup-Partien immer wieder negativ in die Schlagzeilen geraten.

Kommentare

