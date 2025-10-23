Salzburg-Noten: Vier "Fetzen" für eine vogelwilde Defensive

Das war wieder nichts!

Trotz einer halbwegs ordentlichen ersten Halbzeit verliert der FC Salzburg gegen Ferencvaros auch das dritte Europa-League-Spiel in dieser Saison (zum Spielbericht >>>).

Gerade nach der Pause agierte die Hintermannschaft der "Bullen" desolat, fing sich drei Gegentore. Offensiv konnte die Letsch-Elf zusätzlich nur phasenweise überzeugen.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Salzburg-Spieler und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).