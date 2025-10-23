Acht fatale Minuten! Salzburg kassiert nächste EL-Niederlage

Der FC Salzburg geht auch im dritten Spiel der diesjährigen Europa-League-Ligaphase als Verlierer vom Platz.

Die Roten Bullen müssen sich am dritten Spieltag dem ungarischen Rekordmeister Ferencvaros Budapest mit 2:3 geschlagen geben. Nach den Pleiten gegen den FC Porto (0:1) und Olympique Lyon (0:2) bleibt die Letsch-Truppe damit weiter punktlos.

Baidoo trifft zur Führung

Dabei gelingt den Mozartstädtern ein Start nach Maß. Yeo bleibt nach einer starken Einzelaktion hängen, der Ball kommt aber trotzdem zu Baidoo. Der Norweger lässt sich die Chance nicht nehmen und schließt flach ins rechte Eck ab (12.).

Wenige Minuten später wird Ferencvaros nach einem Handspiel von Rasmussen ein Strafstoß zugesprochen. Ex-Mattersburg-Stürmer Varga tritt an, doch Schlager pariert den halbhoch geschossenen Elfmeter (23.).

In weiterer Folge setzt Salzburg wieder Akzente, ohne große Gefahr auszustrahlen.

Horror zwischen der 50. und 58. Minute

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit gelingt den Gästen der Ausgleich und leiten acht fatale Minuten aus Salzburger Sicht ein.

Varga verwertet eine Maßflanke aus dem Halbfeld per Direktabnahme (50.), in der 56. Spielminute ist Schlager bei einem Kopfball von Zachariassen, der zu viel Raum und Zeit bekommt, ohne Chance (56.). Und Bamidele bezwingt den ÖFB-Keeper nach einem Konter (58.).

Salzburg braucht daraufhin einige Minuten, um wieder ins Spiel zu kommen - und findet den Anschluss. Kitano steckt auf Vertessen durch, der eingewechselte Belgier trifft zum 2:3 (72.).

Vertessen lässt Ausgleichschance aus

Der Stürmer hat kurz darauf sogar die Riesenchance zum Ausgleich, köpft den Ball aus kurzer Distanz jedoch über das Tor (75.).

Ferencvaros parkt in der Schlussphase den Bus, Salzburg übt zwar Druck aus, findet aber keine Lücke. In der 88. Spielminute bewahrt Schlager seine Vorderleute vor dem 2:4. Gadou schießt aus guter Position am Tor vorbei (90.).

Die Ungarn bleiben in der Europa League ungeschlagen, belegen mit sieben Zählern den dritten Platz. Salzburg bleibt nach der dritten Niederlage im dritten Spiel an der 34. Stelle.