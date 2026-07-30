TV, Modus, Termine: Alles zur UEFA Europa League 2026/27

Diese Teams sind fix qualifiziert:
England: Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland
Spanien: Celta Vigo, Real Sociedad
Deutschland: TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen
Italien: Juventus Turin, AC Milan
Frankreich: Olympique Marseille, Stade Rennes
Portugal: SCU Torreense
Niederlande: AZ Alkmaar
Der Modus der Saison 2026/27:
Bereits zum dritten Mal, seit der Einführung im Jahr 2024, wird in der kommenden Saison der neue Modus gespielt. Alle 36 qualifizierten Teams befinden sich in der Ligaphase in einer einzigen großen Tabelle. Jede Mannschaft absolviert in dieser Ligaphase acht Spiele, vier zu Hause und vier auswärts.
Bei der Auslosung in Nyon werden dementsprechend keine Gruppen, sondern Paarungen ausgelost. Die Vereine werden in vier Lostöpfe aufgeteilt und treffen während der Ligaphase auf zwei Teams pro Topf.
Am Ende der Ligaphase steigen die besten acht direkt ins Achtelfinale auf. Die Plätze neun bis 24 spielen in einer Playoff-Runde um die restlichen Achtelfinal-Tickets. Für die letzten zwölf Teams ist die Europacup-Saison beendet. Eine Umstufung in die Conference League findet nicht statt.
Finale in Frankfurt
Das 18. Finale der UEFA Europa League findet am 26. Mai in Frankfurt am Main statt. Das Heimstadion der Eintracht ist aus der Vergangenheit Großereignisse gewohnt.
Während der Europameisterschaft 2024 in Deutschland wurden im Stadion Frankfurt fünf Spiele ausgetragen, darunter vier Gruppenspiele sowie das Achtelfinale zwischen Portugal und Schweden.
Wo kann man die Europa League 2026/27 im Stream und TV sehen?
In Österreich überträgt Sky alle Spiele der Europa League 2026/27, bis auf das von CANAL+ gewählte Topspiel, live. Zusätzlich wird auf CANAL+ auch das Endspiel übertragen. Auch im Free-TV gibt es Spiele zu sehen. ServusTV hat die zweite Topspiel-Wahl und kann pro Spieltag eine Partie im TV ausstrahlen.