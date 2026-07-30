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TV, Modus, Termine: Alles zur UEFA Europa League 2026/27

Mit dem FC Salzburg startet ein österreichischer Vertreter in der Qualifikation für die UEFA Europa League. Hier alle Infos und Termine zur Europa-League-Saison 2026/27.

TV, Modus, Termine: Alles zur UEFA Europa League 2026/27 Foto: © IMAGO / Nicolo Campo
Textquelle: © LAOLA1
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Nachdem der FC Salzburg die vergangene Saison der ADMIRAL Bundesliga auf dem dritten Platz beendet hat, steigt der Verein aus der Mozartstadt in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League ein.

Wie sieht der Weg zu einer europäischen Gruppenphase aus? An welchen Tagen finden die Qualifikationsspiele statt? Wann geht die Ligaphase los und ab wann starten die K.O.-Runden?

Die wichtigsten Termine der Europa League 2026/27:

Insgesamt 52 Teams nehmen an der Qualifikation für die Europa League teil. Auf diesem Weg schaffen es zwölf Mannschaften in den Hauptbewerb. 13 Teams sind bereits fix qualifiziert. Die restlichen elf Plätze bekommen Vereine, die in der letzten Runde der Champions-League-Qualifikation gescheitert sind.

Sobald alle Teilnehmer feststehen, findet am 28. August die Auslosung für die Gruppenphase statt. Wie üblich wird die Ziehung im Hauptsitz der UEFA in Nyon vollzogen.

Qualifikation:

  • 2. Runde: 23. und 30. Juli

  • 3. Runde: 6. August und 13. August (Einstieg Red Bull Salzburg)

  • Playoffs: 20. und 27. August

Gruppenphase:

  • 1. Spieltag: 16./17. September 2026

  • 2. Spieltag: 15. Oktober 2026

  • 3. Spieltag: 22. Oktober 2026

  • 4. Spieltag: 5. November 2026

  • 5. Spieltag: 26. November 2026

  • 6. Spieltag: 10. Dezember 2026

  • 7. Spieltag: 21. Januar 2027

  • 8. Spieltag: 28. Januar 2027

K.O.-Phase:

  • Playoffs: 18. und 25. Februar

  • Achtelfinale: 11. und 18. März

  • Viertelfinale: 8. und 15. März

  • Halbfinale: 29. April und 6. Mai

  • Finale: 26. Mai

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Auslosung der UEFA Europa League 2026/27
Foto: ©IMAGO / PsnewZ

Diese Teams sind fix qualifiziert:

England: Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland

Spanien: Celta Vigo, Real Sociedad

Deutschland: TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen

Italien: Juventus Turin, AC Milan

Frankreich: Olympique Marseille, Stade Rennes

Portugal: SCU Torreense

Niederlande: AZ Alkmaar

Der Modus der Saison 2026/27:

Bereits zum dritten Mal, seit der Einführung im Jahr 2024, wird in der kommenden Saison der neue Modus gespielt. Alle 36 qualifizierten Teams befinden sich in der Ligaphase in einer einzigen großen Tabelle. Jede Mannschaft absolviert in dieser Ligaphase acht Spiele, vier zu Hause und vier auswärts.

Bei der Auslosung in Nyon werden dementsprechend keine Gruppen, sondern Paarungen ausgelost. Die Vereine werden in vier Lostöpfe aufgeteilt und treffen während der Ligaphase auf zwei Teams pro Topf.

Am Ende der Ligaphase steigen die besten acht direkt ins Achtelfinale auf. Die Plätze neun bis 24 spielen in einer Playoff-Runde um die restlichen Achtelfinal-Tickets. Für die letzten zwölf Teams ist die Europacup-Saison beendet. Eine Umstufung in die Conference League findet nicht statt.

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Das Finale findet im Stadion Frankfurt statt
Foto: ©IMAGO / osnapix

Finale in Frankfurt

Das 18. Finale der UEFA Europa League findet am 26. Mai in Frankfurt am Main statt. Das Heimstadion der Eintracht ist aus der Vergangenheit Großereignisse gewohnt.

Während der Europameisterschaft 2024 in Deutschland wurden im Stadion Frankfurt fünf Spiele ausgetragen, darunter vier Gruppenspiele sowie das Achtelfinale zwischen Portugal und Schweden.

Wo kann man die Europa League 2026/27 im Stream und TV sehen?

In Österreich überträgt Sky alle Spiele der Europa League 2026/27, bis auf das von CANAL+ gewählte Topspiel, live. Zusätzlich wird auf CANAL+ auch das Endspiel übertragen. Auch im Free-TV gibt es Spiele zu sehen. ServusTV hat die zweite Topspiel-Wahl und kann pro Spieltag eine Partie im TV ausstrahlen.

Die 25 Österreicher mit den meisten Europacup-Einsätzen

#24 - Karl Daxbacher
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