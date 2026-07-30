TV, Modus, Termine: Alles zur UEFA Europa League 2026/27

Nachdem der FC Salzburg die vergangene Saison der ADMIRAL Bundesliga auf dem dritten Platz beendet hat, steigt der Verein aus der Mozartstadt in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League ein.

Wie sieht der Weg zu einer europäischen Gruppenphase aus? An welchen Tagen finden die Qualifikationsspiele statt? Wann geht die Ligaphase los und ab wann starten die K.O.-Runden?

Die wichtigsten Termine der Europa League 2026/27:

Insgesamt 52 Teams nehmen an der Qualifikation für die Europa League teil. Auf diesem Weg schaffen es zwölf Mannschaften in den Hauptbewerb. 13 Teams sind bereits fix qualifiziert. Die restlichen elf Plätze bekommen Vereine, die in der letzten Runde der Champions-League-Qualifikation gescheitert sind.

Sobald alle Teilnehmer feststehen, findet am 28. August die Auslosung für die Gruppenphase statt. Wie üblich wird die Ziehung im Hauptsitz der UEFA in Nyon vollzogen.

Qualifikation:

2. Runde: 23. und 30. Juli

3. Runde: 6. August und 13. August (Einstieg Red Bull Salzburg)

Playoffs: 20. und 27. August

Gruppenphase:

1. Spieltag: 16./17. September 2026

2. Spieltag: 15. Oktober 2026

3. Spieltag: 22. Oktober 2026

4. Spieltag: 5. November 2026

5. Spieltag: 26. November 2026

6. Spieltag: 10. Dezember 2026

7. Spieltag: 21. Januar 2027

8. Spieltag: 28. Januar 2027

K.O.-Phase: