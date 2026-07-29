19 Stunden pro Wochenende: Sky weitet Bundesliga-TV-Programm aus

Mit Beginn der neuen Saison der ADMIRAL Bundesliga am Freitag setzt auch der neue TV-Vertrag ein.

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Der Pay-TV-Sender "Sky" überträgt bis 2030 jedes Bundesliga-Spiel live, dazu zeigt der "ORF" vier Spiele pro Saison.

"Sky" berichtet nicht mehr aus einem Studio, sondern jedes Wochenende 19 Stunden direkt aus den Stadien, davon mehr als sechseinhalb Stunden Vor- und Nachberichte.

Fixe Pärchen in den Stadien

Kommentiert und moderiert werden die Spiele von fixen Pärchen. Bei den Top-Spielen am Sonntag sind Andreas Herzog und Constanze Weiss im Einsatz, am Freitag Marko Stankovic und Kimberly Budinsky.

Als weitere Experten sind Marc Janko, Hans Krankl, Jan-Age Fjörtoft und Peter Pacult dabei. Neu ist zudem ein wöchentlicher Podcast mit Didi Hamann und Stankovic.

Der "ORF" wird am Sonntag eine Highlight-Sendung zeigen.