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19 Stunden pro Wochenende: Sky weitet Bundesliga-TV-Programm aus
Der Pay-TV-Sender wechselt vom Studio in die Stadien. Zusätzlich gibt es einen neuen Podcast.
Mit Beginn der neuen Saison der ADMIRAL Bundesliga am Freitag setzt auch der neue TV-Vertrag ein.
Alle Spiele im LIVE-Ticker von LAOLA1 >>>
Der Pay-TV-Sender "Sky" überträgt bis 2030 jedes Bundesliga-Spiel live, dazu zeigt der "ORF" vier Spiele pro Saison.
"Sky" berichtet nicht mehr aus einem Studio, sondern jedes Wochenende 19 Stunden direkt aus den Stadien, davon mehr als sechseinhalb Stunden Vor- und Nachberichte.
Fixe Pärchen in den Stadien
Kommentiert und moderiert werden die Spiele von fixen Pärchen. Bei den Top-Spielen am Sonntag sind Andreas Herzog und Constanze Weiss im Einsatz, am Freitag Marko Stankovic und Kimberly Budinsky.
Als weitere Experten sind Marc Janko, Hans Krankl, Jan-Age Fjörtoft und Peter Pacult dabei. Neu ist zudem ein wöchentlicher Podcast mit Didi Hamann und Stankovic.
Der "ORF" wird am Sonntag eine Highlight-Sendung zeigen.