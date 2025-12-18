HSK Zrinjski Mostar HSK Zrinjski Mostar ZRI
SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
Heute 21:00 Uhr
1 1.90
X 3.80
2 3.70
  • Das Spiel LIVE
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Conference League heute LIVE: Zrinjski Mostar - SK Rapid

Zum Abschluss der Conference League geht es für die bereits ausgeschiedenen Hütteldorfer in ein Gastspiel beim bosnischen Vertreter Zrinjski Mostar. LIVE-Infos:

Conference League heute LIVE: Zrinjski Mostar - SK Rapid Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für den SK Rapid geht es zum Abschluss der UEFA Conference League Ligaphase zum bosnischen Vertreter Zrinjski Mostar (ab 21 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Für die Hütteldorfer geht es um nicht mehr allzu viel. Da die Elf von Interimstrainer Stefan Kulovits nach fünf Partien punktelos auf dem 36. und letzten Platz liegt, hat man keine Chance mehr auf ein Weiterkommen.

In Mostar wollen sich die Grün-Weißen aber zumindest ansehnlich aus der laufenden Conference-League-Saison verabschieden.

Mit dem 1:1-Remis bei Blau-Weiß Linz konnte man am vergangenen Ligawochenende zumindest die Niederlagenserie stoppen.

Ob gegen Zrinjski Mostar die ersten internationalen Punkte der Saison für Rapid folgen, wird sich zeigen. Für die Bosnier geht es noch um den Aufstieg.

Ronaldinho & Co.: Sie wären fast nach Österreich gewechselt

Philipp Lahm
Ronaldinho

Slideshow starten

16 Bilder

Mehr zum Thema

Dieser Sender zeigt Rapids Gastspiel in Mostar

Dieser Sender zeigt Rapids Gastspiel in Mostar

Conference League
29
These: Will sich Kulovits empfehlen, muss er deutlich gewinnen

These: Will sich Kulovits empfehlen, muss er deutlich gewinnen

Conference League
46
Sechs Stunden Verspätung! Rapids schwierige Reise nach Mostar

Sechs Stunden Verspätung! Rapids schwierige Reise nach Mostar

Conference League
26
Rapid kämpft gegen internationale Pleitenserie an

Rapid kämpft gegen internationale Pleitenserie an

Conference League
20
Braucht Wien wieder ein Stadthallenturnier?

Braucht Wien wieder ein Stadthallenturnier?

LAOLA1
Zeugnis des Grauens für den SK Rapid?

Zeugnis des Grauens für den SK Rapid?

Bundesliga
17
Bericht: Diese zwei Trainer sind kein Thema beim SK Rapid

Bericht: Diese zwei Trainer sind kein Thema beim SK Rapid

Bundesliga
55
Kommentare

Kommentare

Fußball UEFA Conference League SK Rapid Wien Stefan Kulovits HSK Zrinjski Mostar