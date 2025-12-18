Conference League heute LIVE: Zrinjski Mostar - SK Rapid

Für den SK Rapid geht es zum Abschluss der UEFA Conference League Ligaphase zum bosnischen Vertreter Zrinjski Mostar (ab 21 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Für die Hütteldorfer geht es um nicht mehr allzu viel. Da die Elf von Interimstrainer Stefan Kulovits nach fünf Partien punktelos auf dem 36. und letzten Platz liegt, hat man keine Chance mehr auf ein Weiterkommen.

In Mostar wollen sich die Grün-Weißen aber zumindest ansehnlich aus der laufenden Conference-League-Saison verabschieden.

Mit dem 1:1-Remis bei Blau-Weiß Linz konnte man am vergangenen Ligawochenende zumindest die Niederlagenserie stoppen.

Ob gegen Zrinjski Mostar die ersten internationalen Punkte der Saison für Rapid folgen, wird sich zeigen. Für die Bosnier geht es noch um den Aufstieg.