Nur Remis: Glasner und Crystal Palace müssen ins UECL-Playoff

Underdog Kuopion Palloseura (KuPS) erkämpft sich am letzten Spieltag der Conference-League-Gruppenphase ein 2:2-Unentschieden bei Crystal Palace. Die "Eagles" müssen als Tabellen-10. ins Playoff.

Nur die Top 8 stehen im Achtelfinale, die nächsten 16 müssen eine Extrarunde einlegen. Fix im Achtelfinale steht der 1. FSV Mainz 05 nach einem 2:0-Sieg über Samsunspor.

Finnen in der Schlussviertelstunde nur mehr zu zehnt

Oliver Glasner schickt eine junge Mannschaft aufs Feld, die Stammspieler werden zunächst geschont. So kommt der erst 16-jährige Offensivspieler Joel Drakes-Thomas zu seinem Profidebüt.

In Minute fünf gehen die Gastgeber mit einem sehenswerten Außenristtreffer von Christantus Uche in Führung. Der Tiroler Johannes Kreidl im Tor des finnischen Meisters der Vorsaison hat keine Chance.

In der zweiten Hälfte dreht der Underdog aber überraschend die Partie binnen drei Minuten: Piotr Parzyszek (50.) und Ibrahim Cisse (53.) bringen die Gäste mit 2:1 in Front. Ab der 73. Minute sind die Finnen jedoch nur mehr zu zehnt, nachdem Clinton Antwi nach Foul an Will Hughes glatt Rot sieht.

Die Engländer nutzen die numerische Überlegenheit umgehend durch ein Tor von Justin Devenny aus (76.), der Sieg gelingt gegen die aufopferungsvoll verteidigenden Außenseiter aber nicht mehr.

Mainz gewinnt gegen Samsunspor

In Mainz schießen Silvan Widmer (44.) und Nadiem Amiri via Elfmeter (48.) den FSV auf Tabellenrang sieben und damit ins Achtelfinale. Phillipp Mwene fehlt am Donnerstag verletzt, Nikolas Veratschnig gesperrt. Konstantin Schopp steht im Kader, kommt aber nicht zum Einsatz.

Auf Platz eins beendet Racing Straßburg mit 16 Punkten die Ligaphase. Neben den Franzosen und Mainzern schaffen auch Rakow Czestochowa (14 Zähler), AEK Athen, Sparta Prag, Shakhtar Donetsk, Rayo Vallecano (alle je 13) und AEK Larnaka (12) den Sprung in die Top 8.