Rapid-Einzelkritik: Schwache Leistung in schwachem Spiel

NIKLAS HEDL
90 Minuten
Zeigte in Mostar eine gute Leistung - wenngleich er auch nicht allzu oft gefordert wurde. Wenn, dann war er aber zur Stelle. Rettete schon in Minute zwei ganz stark, zeigte in Minute 39 eine gute Fußabwehr, da war der Gegner aber im Abseits. In der Nachspielzeit von Hälfte eins blieb er bei einer Möglichkeit der Hausherren stehen - und fing den Ball problemlos. Dann bekam er nichts mehr zu tun. Das 1:1 war unhaltbar.
FURKAN DEMIR
90 Minuten
War der beste Rapid-Feldspieler. Zeichnete für den Assist zum Schaub-Tor verantwortlich, ließ sich auch von gleich zwei unangenehmen Zweikämpfen Mitte der ersten Hälfte nicht aus dem Konzept bringen. Auch nach der Pause engagiert und mit manchen guten Offensivbemühungen.
JAKOB SCHÖLLER
90 Minuten
In Hälfte eins mit einer Leistung, die in Ordnung war. In Hälfte zwei dann mit der einen oder anderen Aktion, wo er weniger gut aussah - Zrinjski Mostar konnte das nicht ausnutzen.
ANGE AHOUSSOU
90 Minuten
In den Zweikämpfen präsent - mit dem Ball am Fuß irgendwo zwischen riskant und rustikal. Gegen einen schwachen Gegner konnte er sich das erlauben.
AMIN GRÖLLER
80 Minuten
Wirkte besonders in Hälfte eins teils überfordert, auch nach der Pause teils mit Problemen im Stellungsspiel.
ROMEO AMANE
90 Minuten
In Summe mit keiner auffallenden Leistung, ließ aber in kleinen Momenten Lichtblicke aufblitzen. Etwa mit gutem Antritt vor dem Schaub-Tor und einem guten Ballgewinn in Minute 73, der in einer Möglichkeit für Mbuyi resultierte.
LUKAS GRGIC
90 Minuten
Kein Spiel, in dem der Sechser brillieren konnte. Spielte in Mostar keineswegs auf dem Niveau, das er in der Vorsaison teils gezeigt hat. Wirkte schon mal gefährlicher in den Zweikämpfen, nach vorne auch nicht mit wirklich guten Impulsen.
NIKOLAUS WURMBRAND
64 Minuten
Hatte in einem Spiel, das nie durch seine spielerische Komponente bestach, kaum Aktionen. Bei den hohen Bällen mit wenig Chance, so lief das Spiel an ihm vorbei. Zeigte aus dem Nichts eine gute Einzelaktion - ein Abwehrspieler der Gastgeber warf sich da noch in die Schussbahn (60.). Wenig später wurde er ausgewechselt.
TOBIAS GULLIKSEN
45 Minuten
Startete mit einem Abschluss in die Partie (3.), zeigte anschließend fast nichts mehr. Wirkte lustlos, spielte schlampig, im Spiel gegen den Ball waren viele Alibi-Aktionen dabei. Der Rapid-Rekordeinkauf wurde zur Pause in der Kabine gelassen.
LOUIS SCHAUB
80 Minuten, ein Tor
Gleich mal mit einem leichtfertigen Ballverlust in Minute zwei, der eine Top-Chance für Mostar einleitete. Dann aber mit einem schön gesetzten Kopfball in Minute elf - und dem Führungstreffer. Zwischendurch kam dann wieder weniger von "Euro-Louis". Vor seiner Auswechslung dank Systemumstellung wieder etwas aktiver.
ERCAN KARA
65 Minuten
Kam offensiv nie zur Geltung. Lange lief das Spiel komplett an ihm vorbei, dann ließ er sich etwas tiefer fallen und versuchte, weiter hinten auszuhelfen. Vorne schaffte er es nicht, Bälle festzumachen.
JONAS AUER
ab 46. Minute
Kam zur Pause in die neugebildete Fünferkette. Defensiv kaum gefordert, offensiv mit Flanken, die verlässlich beim Gegner landeten. Vor dem Gegentor rutschte er ins Nichts.
CLAUDY MBUYI
ab 65. Minute
War nach der Einwechslung sofort deutlich präsenter als Kara und traf das Außennetz (73.).
DOMINIK WEIXELBRAUN
ab 65. Minute
Kriegte als Geburtstagsgeschenk Einsatzminuten, machte seine Sache vorne brav. Vor dem Gegentor wurde er dann eiskalt stehengelassen.
NENAD CVETKOVIC
ab 80. Minute
Wurde in der Schlussphase eingewechselt - und avancierte zum tragischen Helden. Wollte bei einer Hereingabe retten und drückte den Ball dabei über die eigene Torlinie.
JANIS ANTISTE
ab 80. Minute
Hatte seine Aktionen, die beste war ein vergebenes Eins-gegen-Eins aus Abseitsposition.