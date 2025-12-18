Rapid-Einzelkritik: Schwache Leistung in schwachem Spiel

Der SK Rapid beendet seine Europacup-Saison in der Conference League ohne einen Sieg.

Bei Zrijnski Mostar gehen die Hütteldorfer in einem schlechten Fußballspiel früh in Führung, kassieren durch ein Eigentor dann spät den Ausgleich (zum Spielbericht >>>>).

Nach vorne zeigt sich Rapid schwach, einen keineswegs überragenden Gegner lassen die Rapidler in die Partie kommen - und profitieren lange von der fehlenden Konsequenz der Gastgeber.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Rapid-Kicker und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).