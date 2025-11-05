These: Warum soll "Stöger-Ball" nicht auch bei Rapid hinhauen?

René Mersol:

Ohne Peter Stöger mit Franco Foda vergleichen zu wollen – beide sind unterschiedliche Trainertypen und Charaktere –, erinnert die Situation doch ein wenig an die Zeit des Deutschen als ÖFB-Teamchef.

Warum die Spielidee eines Trainers nicht wie gewünscht umgesetzt wird, hat immer mehrere Gründe. Auffällig ist jedoch: Stöger holt aus dem vorhandenen Potenzial bislang nicht das Mögliche heraus. Und er stellt Gegner, die man durchaus auf Augenhöhe sehen kann, als Favoriten dar.

Es stünde Rapid gut zu Gesicht, sich nicht ständig kleiner zu machen, als man ist. Vor dem Spiel am Wochenende gegen Sturm Graz geschah genau das erneut: Stöger erklärte ein alles andere als frisches Sturm zum klaren Favoriten – obwohl beide Teams auf dem Papier über ähnliche Qualität verfügen. Seine Mannschaft agierte bis zum Ausgleich (wieder einmal) unsicher und zögerlich. Das macht Rapid ausrechenbar.

Dabei verfügen die Hütteldorfer über genügend Qualität, um in Österreich alles zu erreichen – aber nicht mit dieser Mentalität der Selbstverkleinerung.

Johannes Hofer:

Peter Stöger ist ein Meister der Pragmatik. Beim Blick auf die Tabelle halte ich es rein faktisch zumindest steil, Stöger (noch) nicht als erfolgreich darzustellen. Platz zwei in der Liga täuscht aber zweifelsohne über die mauen Leistungen der Hütteldorfer im Oktober hinweg. Fünf Niederlagen en suite wurden zuletzt aber mit drei Siegen in Folge Stück für Stück vergessen gemacht.

Die immer wieder angekündigte Schwächeperiode scheint vorüber – vor allem der Sieg gegen Sturm muss Auftrieb geben. Dass sich Rapid in den vergangenen Spielen immer wieder in Selbstverkleinerung geübt hat, darf als geglücktes Stilmittel gesehen werden. Dennoch sollte es nicht der alltägliche Anspruch eines möglichen Meisterkandidaten sein, im Cup dem Zweitligisten St. Pölten über weite Strecken das Spiel zu überlassen. Aber auch dieser Schachzug war wohl Teil des pragmatischen Playbooks von Stöger.