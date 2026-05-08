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Ex-Sturm-Angreifer fordert Applaus: Fans reagieren wütend

Der Kapitän der Straßburger fordert die Fans zum Applaus auf, diese reagieren aber ganz anders.

Ex-Sturm-Angreifer fordert Applaus: Fans reagieren wütend Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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RC Straßburg muss seine Europacup-Träume begraben. Nach der 0:1-Heimpleite gegen Rayo Vallecano (Gesamtscore: 0:2) ist im Halbfinale der Conference League Schluss.

Nicht mitwirken konnte Kapitän Emmanuel Emegha. Der Ex-Sturm-Angreifer fiel verletzt aus, dennoch zog er den Wut der Fans auf sich.

Fans lehnen Applaus ab

Schwarz gekleidet mit Kette um den Hals und Sonnenbrille läuft er nach dem Spiel den eigenen Fans entgegen, Mitspieler Diego Moreira will den Niederländer noch davon abbringen.

Der Kapitän zieht seine Aktion aber durch, nimmt die Sonnenbrille ab und fordert die Anhänger zum Applaus auf. Immerhin erreichte das Team ein Europacup-Halbfinale.

Davon wollen die Fans aber nichts wissen, gestikulieren ablehnend und schimpfend in Richtung der eigenen Spieler.

Daraufhin applaudiert Emegha samt Mitspielern den Anhängern für die Unterstützung.

Der Ex-Sturm-Akteur wechselt im Sommer zum FC Chelsea, die Londoner haben den gleichen Besitzer. Das dürfte die Fans nicht unbedingt begeistern.

Die Szene im VIDEO:

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