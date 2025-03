Conference League: Chelsea und Real Betis weiter

Chelsea und Real Betis sind erwartungsgemäß ins Viertelfinale der UEFA Conference League eingezogen.

Die "Blues" treten zu Hause nach einem 2:1-Sieg im Hinspiel mit einer B-Elf an. Dennoch holen die Londoner in einer nicht allzu aufregenden Partie ein 1:0 gegen den FC Kopenhagen.

Den entscheidenden Treffer zu Gunsten von Chelsea erzielt Kiernan Drewsbury-Hall in der 55. Minute.

Betis feiert komfortablen Rückspielsieg, Fiorentina gegen Panathinaikos weiter

Real Betis fährt dagegen einen komfortablen 4:0-Auswärtssieg bei Vitoria de Guimaraes ein. Nach dem etwas überraschenden 2:2 im Hinspiel in Sevilla erwischen die "Verdiblancos" einen Traumstart: Cedric Bakambu bringt Betis früh in Führung (5.), in der 20. Minute erhöht der 33-Jährige auf 2:0.

Guimaraes ist alles andere als chancenlos gegen die spanischen Gäste, die Tore fallen jedoch nur auf einer Seite: Manchester-United-Leihgabe Antony entscheidet die Partie bereits in der 58. Minute zu Gunsten Sevillas, den Schlusspunkt setzt Isco zehn Minuten vor Schluss.

Die Fiorentina dreht indes die 2:3-Hinspielniederlage in Athen noch zum Viertelfinal-Aufstieg. Vor heimischem Publikum geht die AC Fiorentina bereits in Minute zwölf durch Rolando Mandragora in Führung, Albert Gudmundsson erhöht wenig später auf 2:0 (24.)

Die Gastgeber sind das bessere Team, in der zweiten Halbzeit erzielt Moise Kean das 3:0 (75.). Panathinaikos kommt durch einen verwandelten Elfmeter von Fotis Ioannidis (81.) noch einmal heran, den Aufstieg der Fiorentina können die Gäste jedoch nicht mehr verhindern. Filip Mladenovic muss kurz vor dem Abpfiff noch mit Gelb-Rot vom Platz (90.+3).

Legia schlägt Molde in der Verlängerung

In Warschau reicht Moldes 3:2-Heimsieg aus dem Hinspiel nicht zum Aufstieg. Legia geht durch Ryoya Morishita in Führung (34.), es geht mit dem Gesamtscore von 3:3 in die Verlängerung.

Dort entscheidet Marc Gual die Partie zu Gunsten der Gastgeber, der Spanier trifft in der 108. Minute zum umjubelten 2:0 und dem damit verbundenen Einzug ins Europa-League-Viertelfinale. In den Schlussminuten sieht erst Molde-Offensivspieler Kristian Eriksen Gelb-Rot (118.), kurz darauf auch der bereits ausgewechselte Warschau-Innenverteidiger Artur Jedrzejczyk (120.).

Legia trifft in der nächsten Runde auf den FC Chelsea, Panathinaikos bekommt es mit dem NK Celje zu tun und Real Betis muss gegen Jagiellonia Bialystok ran.