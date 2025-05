Der FC Chelsea gewinnt die UEFA Conference League 2024/25.

Die Londoner schlagen Real Betis Balompie im Endspiel in der Breslauer Tarczynski Arena klar mit 4:1.

In einer spannenden ersten Halbzeit krönen die Andalusier eine mutige und engagierte Anfangsphase mit einem Traumstart - Betis erobert den Ball in der gegnerischen Hälfte, Isco setzt Ezzalzouli perfekt in Szene und der Marokkaner schließt eiskalt ins lange Eck ab (9.).

Betis macht munter weiter, wirkt nach vorne kreativer und ideenreicher als die "Blues". Ein Bartra-Fernschuss (12.) und ein Hunderter von Cardoso (20.) sind die besten Chancen der ersten Halbzeit. Chelsea zeigt seine Qualität nur in Ansätzen, Torchancen bleiben fast komplett aus. Am Ende geht es mit 1:0 für Grün-Weiß in die Pause.

Furiose "Blues" drehen Finale in Halbzeit zwei

Mit Wiederanpfiff wendet sich jedoch das Blatt.

Betis bringt nicht mehr dieselbe Intensität auf den Platz, das machen sich die Londoner zunutze. Chelsea nimmt die Zügel in die Hand und bestraft die Passivität der Spanier. Palmer bringt eine wohltemperierte Flanke in den Betis-Sechzehner, der einlaufende Enzo Fernandez erwischt Keeper Adrian am falschen Fuß und köpft ein (65.).

Die Maresca-Truppe macht genau in derselben Tonart weiter und dreht die Partie dann tatsächlich - wieder ist es Palmer, der eine perfekt getimte Flanke in den Strafraum schlägt und diesmal Nicholas Jackson findet. Der Senegalese befördert die Kugel mit der Brust über die Linie (70.).

Betis versucht wieder in die Spur zu finden und die Briten doch nochmal ins Wanken zu bringen, stattdessen macht Chelsea aber den Deckel drauf - der eingewechselte Jaden Sancho hat links im Sechzehner zu viel Platz und schlenzt den Ball bärenstark zum 3:1 ins lange Eck (83.).

Moises Caicedo besorgt mit einem Flachschuss aus 17 Metern dann den Endstand und stößt die Spanier ins Tal der Tränen (90+1.). Chelsea holt den Pokal, Betis unterliegt im ersten europäischen Pokalfinale der Vereinsgeschichte.

