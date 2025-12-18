HSK Zrinjski Mostar HSK Zrinjski Mostar ZRI
SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
Endstand
1:1
0:1 , 1:0
  • Nenad Cvetkovic e
  • Louis Schaub
  • Experten
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Wieder kein Rapid-Sieg: "Unsicherheit war zu erkennen"

Rapid gibt einen Sieg in Mostar in der Nachspielzeit her. Es ist ein Spiegelbild einer Hinrunde - finden Zoran Barisic und Co. im Canal+-Studio.

Wieder kein Rapid-Sieg: "Unsicherheit war zu erkennen" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Rapid gibt in der Nachspielzeit in Mostar noch den Sieg aus der Hand - und beendet die Conference-League-Saison als Letzter (zum Spielbericht>>>).

Die Experten im "CANAL+"-Studio finden nach einer schwachen Herbstsaison für Rapid klare Worte. "Rapid hat keine Konstanz in der Liga zusammengebracht - und lässt auch die Konstanz innerhalb eines Spiels vermissen. Über weite Strecken hat man wenig Zugriff gehabt, es waren viele Chancen, die zugelassen wurden", begab sich Stefan Oesen auf Problemsuche.

"Es war schon die Unsicherheit zu erkennen", stimmte Christopher Trimmel zu. Auch die Umstellung auf Fünferkette zur Halbzeit habe da wenig gebracht.

"Es passt ins Bild, dass du in der letzten Aktion das Tor kassierst", sagte Zoran Barisic. Er meinte: "Alle Spieler werden froh sein, dass es jetzt einmal vorbei ist."

Wer sind die Führungsspieler?

Besonders die Frage nach den Führungsspielern beschäftigte das Trio. Es gebe viele unzufriedene Spieler, für solche Situationen gebe es eine Struktur in einer Mannschaft, so Trimmel: "Dafür sind die Führungsspieler verantwortlich." Wer diese seien, werde sich jetzt zeigen, so Oesen. "In schweren Phasen zeigen sich Leader. Jetzt zeigt sich, wer zum Verein steht, den Karren aus dem Dreck zieht."

Der bisherige Co-Trainer Stefan Kulovits wird es wohl nicht sein. Es gebe zwar einige Metriken, die Rapid wichtig seien, in der es zuletzt Veränderungen gegeben hätte. "Aber die Ergebnisse sprechen nicht unbedingt für ihn, das Spielglück auch nicht. So wirklich Werbung hat er nicht für sich machen können", so Oesen.

Hier seht ihr die Highlights vom Spiel:

Mehr zum Thema

Rapid-Einzelkritik: Schwache Leistung in schwachem Spiel

Rapid-Einzelkritik: Schwache Leistung in schwachem Spiel

Conference League
Später Ausgleich! Aber immerhin der erste Punkt zum Abschied

Später Ausgleich! Aber immerhin der erste Punkt zum Abschied

Conference League
37
Conference League LIVE: Zrinjski Mostar - SK Rapid

Conference League LIVE: Zrinjski Mostar - SK Rapid

Conference League
38
Dieser Sender zeigt Rapids Gastspiel in Mostar

Dieser Sender zeigt Rapids Gastspiel in Mostar

Conference League
35
Sechs Stunden Verspätung! Rapids schwierige Reise nach Mostar

Sechs Stunden Verspätung! Rapids schwierige Reise nach Mostar

Conference League
26
Nur Remis: Glasner und Crystal Palace müssen ins UECL-Playoff

Nur Remis: Glasner und Crystal Palace müssen ins UECL-Playoff

Conference League
Rapid, Sturm und LASK wohl an ÖFB-Talent dran

Rapid, Sturm und LASK wohl an ÖFB-Talent dran

Deutsche Bundesliga
4
Kommentare

Kommentare

Fußball UEFA Conference League SK Rapid Wien HSK Zrinjski Mostar Stefan Oesen Zoran Barisic Christopher Trimmel