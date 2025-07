Pflichtspiel-Auftakt für den SK Rapid.

In der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League müssen die Hütteldorfer zuerst auswärts bei Decic Tuzi in Montenegro ran (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Auf Rapid wartet in der 2.000 Plätze umfassenden Heimstätte von Decic eine Pflichtaufgabe. Wer den UECL-Auftakt der Grün-Weißen live verfolgen will, kann das im LIVE-Stream auf ORF ON tun.

Ab 21:00 Uhr überträgt der ORF das Match auf seiner Streaming-Plattform. Im TV wird die Partie hingegen nicht gezeigt.

