Österreicher für Glasners Europacup-Halbfinale nominiert

Oliver Glasner steht mit Crystal Palace unmittelbar vor dem Einzug ins Finale der UEFA Conference League. Am Donnerstag müssen die Londoner vor den eigenen Fans einen 3:1-Vorsprung gegen Shakhtar Donetsk verteidigen (ab 21:00 im LIVE-Ticker >>>).

Aber auch außerhalb des Trainerteams der Engländer gibt es eine österreichische Beteiligung.

Tiroler beobachtet Spanier

UEFA-Beobachter Konrad Plautz wurde für das Spiel nominiert. Nach Stefan Meßner (EL-Halbfinale 2024 zwischen Roma und Leverkusen) ist er der erste Österreicher in einem Halbfinale nach zwei Jahren.

Der Tiroler beobachtet das spanische Schiedsrichterteam rund um Alejandro José Hernández.