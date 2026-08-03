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Austria-Gegner fordert kürzeren Rasen - Fan-Ansturm erwartet

4.000 Fans sollen die Reise aus Israel nach Rumänien antreten. Shon Weissman kennt den Gegner.

Austria-Gegner fordert kürzeren Rasen - Fan-Ansturm erwartet Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Auf den FK Austria Wien wartet am Donnerstag in der 3. Runde der Qualifikation für die UEFA Conference League ein Gastspiel gegen Beitar Jerusalem (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Das Match findet aufgrund der Lage in Israel im rumänischen Ploiesti statt. Beitar Jerusalem bestritt dort auch schon die 2. Runde, hat aber nicht nur gute Erinnerungen an den Ort. Der 1:0-Sieg aus dem Hinspiel gegen AEK Larnaca wurde nämlich noch verspielt (2:3). Erst im Elfmeterschießen zog man in das Duell gegen die Wiener ein.

Rasen war nicht zufriedenstellend

Dabei waren die Israelis mit dem Rasen nicht einverstanden. Laut dem israelischen Medium "Sport5" habe man die Betreiber des Stadions kontaktiert, um den Rasen etwas zu kürzen. Die Bälle seien schwer spielbar gewesen, zudem gab es den einen oder anderen Ausrutscher.

Über den Gegner informierte bereits Neuzugang Shon Weissman. Der Stürmer wechselte von Bundesliga-Absteiger Blau-Weiß Linz zu Beitar.

In Rumänien kann der israelische Klub auf zahlreiche Fans zählen, 4.000 Anhänger sollen die Reise antreten.

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