Katzer: "Semlic ist ein spannender Mann"

Am letzten Spieltag der UEFA Conference League holt der SK Rapid zwar den ersten Punkt, doch die Enttäuschung ist danach trotzdem groß.

Beim 1:1-Unentschieden bei Zrinjski Mostar sind die Wiener trotz einer durchwachsenen Leistung lange auf Siegkurs, jedoch kassieren sie in der Nachspielzeit noch den Ausgleich (Zum Spielbericht>>>).

"Freu mich, dass das Jahr zu Ende ist"

Die Führung für Rapid besorgte Louis Schaub bereits nach elf Minuten. Trotz seines insgesamt 20. Europacup-Treffers überwiegt bei Schaub nach dem Abpfiff die Enttäuschung.

"Wenn du kurz vor Ende wieder das Tor kassierst und wieder nur mit einem Punkt da stehst, ist das natürlich sehr, sehr bitter. Wahrscheinlich haben sie es verdient, aber es ist natürlich extrem schade, dass wir es nicht bis zum Ende verteidigt haben", sagt Schaub nach der Partie.

Nach den enttäuschenden Ergebnissen der vergangenen Wochen freut sich Schaub jetzt auf die Winterpause: "Ich freu mich jetzt einfach, dass das Jahr zu Ende ist. Das ganze Jahr war einfach sportlich nicht gut, deswegen ist es jetzt gut, dass wir in die Winterpause können."

Katzer heizt Trainer-Gerüchte an

Für Rapid-Interimstrainer Stefan Kulovits fehlte es seiner Mannschaft vor allem im eigenen Ballbesitz an Ideen: "Wir haben leidenschaftlich verteidigt, aber das war es schon. Wir haben im Ballbesitz keine Struktur zusammengebracht, der Gegner hat einige Chancen ausgelassen."

Der späte Ausgleichstreffer passte für Kulovits ins Bild: "Ich habe geglaubt, das ganze Glück, das wir zuletzt nicht hatten, fällt diesmal auf unsere Seite, aber der Ausgleich war nicht unverdient. Das Gegentor war sehr unglücklich, aber auch passend zu den letzten Wochen."

Ob der Interimstrainer auch nach der Winterpause auf der Trainerbank sitzt, bleibt abzuwarten. Sport-Geschäftsführer Markus Katzer heizt nach der Partie Gerüchte über einen möglich neuen Trainer an.

"Ich will keine Spekulationen lostreten, aber Philipp Semlic ist ein spannender Mann, das ist uns auch nicht verborgen geblieben", sagt Katzer im Interview bei "CANAL+".