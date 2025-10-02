Highlights: Rapids Niederlage bei Lech Posen im VIDEO

Rapids Start in die Ligaphase der UEFA Conference League geht in die Hose. Bei Polens Meister Lech Posen setzt es ein deutliches 1:4.

Schon in der Anfangsphase nimmt das Unheil seinen Lauf, als Niklas Hedl zwei folgenschwere Fehler unterlaufen, die zu den ersten beiden Gegentreffern führen.

Kurz darauf kann er sich mit einem gehaltenen Elfmeter doch ein klein wenig auszeichnen, ein dritter Gegentreffer vor der Pause macht aber die kleinen Hoffnungen zunichte.

Nach der Hälfte bringt Radulovic den Ehrentreffer ins Netz, auf der Gegenseite fällt auch noch ein Tor.

Die Highlights des Spiels von CANAL+ im VIDEO: