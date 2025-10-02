Rapids Start in die Conference League misslingt völlig

Der SK Rapid legt einen Fehlstart in die Ligaphase der UEFA Conference League hin. Bei Lech Posen gibt es ein 1:4.

Eingeleitet wird die Niederlage durch zwei schwere Fehler von Niklas Hedl: Der Hütteldorfer Schlussmann faustet zuerst eine Flanke in die Mitte zu Palma und kommt nicht mehr schnell genug auf, um den Rückstand zu verhindern (13.).

Nur acht Minuten später steht er wieder negativ im Fokus: Eine harmlose Palma-Hereingabe kann er nicht festhalten, der Ball springt zu Ishak, der sich bedankt (21.).

Nach einem Ahoussou-Handspiel gibt es Elfmeter, den Hedl parieren und so zumindest wieder Selbstbewusstsein sammeln kann (34.), am Ausgang ändert es aber wenig. Eine schöne Kombination des polnischen Meisters wird von Ismaheel noch vor der Pause zur Entscheidung vollendet (45.+3).

Nach Seitenwechsel schalten die Gastgeber einen Gang zurück, so kommt Rapid durch Radulovic (64.) zumindest noch zum Ehrentreffer. Der eine Minute zuvor eingewechselte Bengtsson stellt den Drei-Tore-Abstand aber wieder her (77.).

Nächster Gegner der Hütteldorfer ist am 23. Oktober die AC Fiorentina.

Die Highlights des Spiels von CANAL+ im VIDEO: