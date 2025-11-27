Enttäuschter Stöger: "Die Sinnfrage stelle ich mir nicht"

Dreierkette, Viererkette, alles egal: "Wenn du dich so präsentierst und so wenig Gegenwehr da ist, dann kannst du viele Sachen in einem Trainerteam suchen, ob du falsch herangegangen bist. Aber wenn die Prinzipien, die uns in einem intensiven Spiel wichtig sind, nicht kommen, hast du gegen den GAK Probleme und auf internationalem Parkett sowieso", kritisierte Stöger.

Leidenschaft und alles, was Rapid auszeichnet, gemeinsames Verteidigen und um Bälle zu arbeiten: "Das ist kaum zu sehen - und das ist das Enttäuschende".

Zu sorglos?

Auch auf der Pressekonferenz nahm er seine Spieler noch einmal deutlich in die Pflicht: "Wir haben schon öfter das Gefühl, dass das, was wir besprechen und wichtig für die Mannschaft wäre - ich will nicht sagen, dass das Lippenbekenntnisse sind - aber dass man da oder dort ein wenig sorglos und nicht mit der nötigen Verantwortung für gewisse Situationen ins Spiel hineingeht."

Auch für Stöger und sein Team sei "schwer nachvollziehbar, wie das zum Teil abgelaufen ist".

Stöger versteht die Kritiker, will aber weitermachen

Dass die kritischen Stimmen lauter und lauter werden, davon lässt sich Stöger nicht aus der vermeintlichen Ruhe bringen. "Die Sinnfrage stelle ich mir nicht. Wenn sich die irgendwer stellen muss, dann sind das andere Leute. Für mich ist klar, dass ich mich bewusst für diese Aufgabe entschieden habe - mit dem Wissen, dass komplizierte Phasen auf mich zukommen können."

Sein Projekt sei nicht über vier Monate, nicht einmal über ein Jahr gedacht gewesen - in erster Linie sollte die Entwicklung nachhaltig sein, nicht schnell.

Darum verstehe er den Unmut von außen, er herrsche auch beim Trainerteam und "nicht bei allen, aber er ist auch in der Spielerkabine zu sehen", berichtete der kritisierte Rapid-Coach.

Er habe "Bock, das zu reparieren, was auch immer das auf Platz zwei der Meisterschaft heißt. Das wird in den nächsten Tagen und Wochen spannend werden".

Spannend wird vor allem, ob Stöger diese Tage überhaupt noch bekommt - geschweige denn Wochen.