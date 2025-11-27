Mehr Fünfer als Vierer! Die Noten zum peinlichen Rapid-Aus

Rapid geht in Polen ordentlich baden!

Auswärts bei Rakow Czestochowa müssen sich die Hütteldorfer mit 1:4 geschlagen geben (zum Spielbericht >>>). Damit steht schon jetzt fest, dass man nicht in der Conference League überwintern wird. Nach vier Spielen haben die Grün-Weißen keinen einzigen Punkt.

Vor allem die erste Halbzeit der Rapidler war gegen Rakow erschreckend. Zwischenzeitlich lag der SCR sogar 0:4 hinten und ließ so gut wie alle Attribute vermissen, die Peter Stöger im Vorfeld gefordert hatte.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Rapid-Kicker und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).