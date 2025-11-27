RKS Rakow Czestochowa RKS Rakow Czestochowa CZE
SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
Endstand
4:1
2:0 , 2:1
  • Jonatan Braut Brunes
  • Mohamed Lamine Diaby
  • Mohamed Lamine Diaby
  • Mohamed Lamine Diaby
  • Janis Antiste
  • Einzelkritik
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
Einzelkritik

Mehr Fünfer als Vierer! Die Noten zum peinlichen Rapid-Aus

Die Grün-Weißen blamieren sich bei Rakow Czestochowa. Über weite Strecken war der Auftritt der Stöger-Elf erschreckend. Die Noten zur Rapid-Blamage:

Mehr Fünfer als Vierer! Die Noten zum peinlichen Rapid-Aus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Rapid geht in Polen ordentlich baden!

Auswärts bei Rakow Czestochowa müssen sich die Hütteldorfer mit 1:4 geschlagen geben (zum Spielbericht >>>). Damit steht schon jetzt fest, dass man nicht in der Conference League überwintern wird. Nach vier Spielen haben die Grün-Weißen keinen einzigen Punkt.

Vor allem die erste Halbzeit der Rapidler war gegen Rakow erschreckend. Zwischenzeitlich lag der SCR sogar 0:4 hinten und ließ so gut wie alle Attribute vermissen, die Peter Stöger im Vorfeld gefordert hatte.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Rapid-Kicker und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).

test

PAUL GARTLER

90 Minuten

Beim Elfmeter ist er sogar dran. Danach kassiert er aus vier Torschüssen drei Gegentore.

Wirklich etwas zu Schulden kommen ließ sich Gartler allerdings nicht, wenngleich auch sein Passspiel (45 Prozent) stark ausbaufähig war.

test

FURKAN DEMIR

Bis zur 81. Minute

Der Ersatz für den zu Hause gebliebenen Bolla war der bessere Flügelverteidiger an diesem Abend.

Defensiv weniger anfällig, wenn auch extrem passiv beim 0:3, als Auer auf der anderen Seite. Außerdem bereitete Demir noch Rapids beste Chance in Halbzeit eins vor.

test

ANGE AHOUSSOU

90 Minuten

Ein Europacup-Abend zum Vergessen für den Franzosen. Den Elfmeter zum 0:1, wenn auch strittig, verschuldet er unglücklich. Auch am 0:2 ist beteiligt, weil er im Kopfballduell das Nachsehen hat.

Die Passquote mit 81 Prozent ist stark ausbaufähig, die Zweikampfquote am Boden (56) ebenso. Das lässt nicht anderes zu, als die Note 5.

test

NENAD CVETKOVIC

Bis zur 81. Minute

Sank mit der Rapid-Defensive bis zu seiner Auswechsung ab. Der Abwehrchef konnte nie wirklich die Stabilität ins Spiel der Hütteldorfer bringen. Beim 0:2 verlor er das zweite entscheidende Kopfballduell nach dem Abstoß von Gartler.

test

JANNES HORN

90 Minuten

Wirkte von der gesamten Rapid-Abwehr noch am sichersten. Das war allerdings vorbei, als er beim 0:2 offenbar nicht scannte und ordentlich Respekt-Abstand zum Torschützen ließ.

test

JONAS AUER

90 Minuten, Vorlage

Schon früh sah er im Duell mit Ameyaw nicht gut aus. Sowohl am 0:2 als auch am 0:3 ist der linke Flügelverteidiger beteiligt. Letztendlich ist es auch Auers direkter Gegenspieler Diaby-Fadiga, der das mit seinem dritten Tor aus dem Spiel das 0:4 macht. Vom Rapidler fehlte dabei jede Spur.

Auf der Gegenseite steht der einzige Assist der Hütteldorfer. Doch auch dieser rettet Auer nicht vor der schlechtesten Note.

test

TOBIAS GULLIKSEN

bis zur 66. Minute

War von Beginn an aktiv. Seine Aufgabe erfüllte Gulliksen aber nicht.

Die Verbindung zwischen Mittelfeld und Abwehr konnte er überhaupt nicht bewerkstelligen. Wenn er einmal etwas versuchte, ging es nicht auf.

test

MARTIN NDZIE

Minute

Der Abräumer hatte zuletzt nur Kurzeinsätze - und die fehlende Spielpraxis merkte man ihm an.

Weder mit noch gegen den Ball war Ndzie ein Faktor. Die Ausnahme war eine Aktion, in der er stark nach vorne verteidigte und damit eine aussichtsreiche Situation für Kara einleitete.

Dass diese Halbchance Erwähnung findet, sagt allerdings alles über das Spiel und die Leistung des Kameruners.

test

ROMEO AMANE

90 Minuten

In einer stark enttäuschenden Rapid-Mannschaft war er fast schon ein Mini-Lichtblick. Amane zeigte sich im Passspiel ordentlich, war mehr als alle anderen am Ball.

test

JANIS ANTISTE

90 Minute

Einige leichtfertige Ballverluste über das gesamte Spiel. Auch der Franzose war ein Grund, warum Kara so sehr in der Luft lag. Kurz vor der Pause hatte er aber immerhin Rapids beste Chance im ersten Durchgang.

Und nach der Pause erzielte Antiste sogar einen Treffer, verwertete eine Hereingabe von Auer trocken.

test

ERCAN KARA 

Bis zur 66. Minute

Versuchte anfänglich mit seiner Physis etwas auszurichten. Immerhin gab er Stürmer zwei Schüsse in Richtung Tor ab, insgesamt hing er aber komplett in der Luft.

test

NIKOLAS WURMBRAND

ab der 66. Minute

War trotz eines Abschlusses nach seiner Einwechslung kein Faktor.

test

MATTHIAS SEIDL

ab der 66. Minute

Anders war das beim Kapitän, der wieder nur eingewechselt wurde. Brachte soetwas ähnliches wie positive Körpersprache aufs Feld. Hatte außerdem eine gute Chance aus spitzem Winkel.

test

LOUIS SCHAUB

ab der 66. Minute

Fand nach seiner Einwechslung nicht optimal ins Spiel. Knapp zehn Minuten leitete "Euro-Louis" aber das 1:4 durch Antiste ein. Beeinflusste das - zugegeben schon tote - Spiel noch positiv.

AMIN-ELIAS GRÖLLER

ab der 81. Minute

Für eine Bewertung zu kurz eingesetzt.

EADEN ROKA

ab der 81. Minute

Für eine Bewertung zu kurz eingesetzt.

Das sind alle Rapid-Trainer seit Ernst Dokupil

Ernst Dokupil

Slideshow starten

36 Bilder

Mehr zum Thema

"Wollen unbedingt punkten" - Rapid hofft auf Befreiungsschlag

"Wollen unbedingt punkten" - Rapid hofft auf Befreiungsschlag

Conference League
31
Rapid kassiert bei Rakow Czechostowa ein Debakel

Rapid kassiert bei Rakow Czechostowa ein Debakel

Conference League
93
LIVE: Rapid droht nächstes Polen-Debakel

LIVE: Rapid droht nächstes Polen-Debakel

Conference League
251
Dieser TV-Sender zeigt das Rapid-Gastspiel in Rakow

Dieser TV-Sender zeigt das Rapid-Gastspiel in Rakow

Conference League
15
Schnee-Chaos! Rapid in Polen auf Trainingsplatz-Suche

Schnee-Chaos! Rapid in Polen auf Trainingsplatz-Suche

Conference League
14
These: Es liegt an Sturm, Österreichs Ehre in Europa zu retten

These: Es liegt an Sturm, Österreichs Ehre in Europa zu retten

Europa League
24
Affengruber: "Europacup war noch nie leicht"

Affengruber: "Europacup war noch nie leicht"

Bundesliga
8
Kommentare

Kommentare

Fußball UEFA Conference League SK Rapid Wien LAOLA1+ Niklas Hedl Jannes Horn Ange Ahoussou Serge-Philippe Raux-Yao Furkan Demir Nikolaus Wurmbrand Matthias Seidl Romeo Amane Janis Antiste Ercan Kara Jonas Auer Tobias Gulliksen Louis Schaub Dominik Weixelbraun UEFA Europa Conference League