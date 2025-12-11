Einsatz allein reicht nicht: Die Noten zur nächsten Rapid-Pleite

Trotz einer Leistungssteigerung bleibt SK Rapid Wien das einzige punktelose Team im dritthöchsten europäischen Klub-Wettbewerb.

Zu Hause unterliegt die Kulovits-Elf Omonia Nikosia mit 0:1 (zum Spielbericht >>>). Damit verlieren alle drei österreichischen Vertreter am Donnerstag mit 0:1.

Dabei gab es diesmal einen leichten Leistungsanstieg bei den Hütteldorfern. Vor allem in Sachen Einsatzbereitschaft machte Rapid einen Schritt nach vorne. Die Grün-Weißen erspielten sich auch deutlich mehr Chancen als der Gegner, zweimal verhinderte nur die Stange das Tor.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Rapid-Kicker und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).