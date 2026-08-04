NEWS

Wegen Infantino-Plänen: Drei Verbände erwägen eigenen Bewerb

Drei Kontinentalverbände erwägen, einen eigenen Bewerb ins Leben zu rufen, sollte Gianni Infantino nicht zurücktreten.

Wegen Infantino-Plänen: Drei Verbände erwägen eigenen Bewerb Foto: © IMAGO / Sven Simon
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Gianni Infantinos Stuhl als FIFA-Präsident wackelt gehörig.

Nach den gescheiterten Plänen für einen Verkauf von Anteilen an der Fußball-Weltmeisterschaft erhöhen drei Kontinentalverbände den Druck auf den Schweizer.

Druck enorm: Wird Infantino zum Rücktritt aufgefordert? >>>

UEFA, CONCACAF und AFC planen eigenen Wettbewerb

Die drei Dachverbände Europas (UEFA), Nord- und Mittelamerikas (CONCACAF) und Asiens (AFC) sollen sich laut einem Bericht von "The Times" zusammengeschlossen haben, um einen Rücktritt Infantinos zu erwirken.

Druck will man dabei mit einem eigenen Bewerb ausüben. Das Verbands-Trio zielt dabei vor allem auf Südamerika ab: "Würden die großen südamerikanischen Länder lieber gegen Frankreich oder Spanien spielen oder gegen den Libanon oder Dschibuti? Alle sind fest entschlossen, es gibt jetzt kein Zurück mehr", wird eine Quelle aus dem FIFA-Umfeld zitiert.

Trump reagiert auf Infantino-Anrufe nicht

Der Druck auf Infantino nimmt spürbar zu. Wie unter anderem die "New York Post" berichtet, soll der 56-Jährige auf der Suche nach Verbündeten mehrmals vergeblich versucht haben, US-Präsident Donald Trump auf seinem Handy zu erreichen.

Während der FIFA-Präsident zudem um ein privates Gespräch mit Außenminister Marco Rubio gebeten haben soll, winkt ein Sprecher des Weißen Hauses auf "X" ab: "Es gibt keine Pläne für @SecRubio mit Infantino zu sprechen und es wird kein Telefonat diesen Morgen geben."

Mehr zum Thema

Wird in Salzburg der Klub-WM-Boykott geplant?

Wird in Salzburg der Klub-WM-Boykott geplant?

Fußball
6
UEFA droht Infantino mit rechtlichen Schritten

UEFA droht Infantino mit rechtlichen Schritten

Fußball
3
Nach WM-Aus: Algerien trennt sich von Petkovic

Nach WM-Aus: Algerien trennt sich von Petkovic

Fußball
Schon wieder! Paredes sorgt erneut für Eklat

Schon wieder! Paredes sorgt erneut für Eklat

International
32
ÖFB-Legionär & Ex-Salzburg-Kapitän fehlen in Lyons CL-Quali-Kader

ÖFB-Legionär & Ex-Salzburg-Kapitän fehlen in Lyons CL-Quali-Kader

Champions League
Schicker gelingt Vertrags-Coup mit Hoffenheim-Stütze

Schicker gelingt Vertrags-Coup mit Hoffenheim-Stütze

Deutsche Bundesliga
7
Muss Ex-Salzburg-Co einen Star an Leverkusen abgeben?

Muss Ex-Salzburg-Co einen Star an Leverkusen abgeben?

International

Kommentare

Fußball Sonstiges (Fußball) Fifa UEFA Gianni Infantino CONCACAF