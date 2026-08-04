ÖFB-Legionär & Ex-Salzburg-Kapitän fehlen in Lyons CL-Quali-Kader

Seit Kurzem spielt mit Innenverteidiger Felix Bacher (25) ein Österreicher bei Olympique Lyon.

Sein neuer Klub spielt am Dienstag in der 3. Quali-Runde für die UEFA Champions League gegen Sparta Prag (ab 20:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Bacher wird dabei nicht auflaufen, er wurde nicht rechtzeitig registriert. Ein Einsatz im Rückspiel ist deshalb ebenso ausgeschlossen. Mit einer Verletzung hat das aber nichts zu tun. Laut "L'Equipe" trainiert der Tiroler ganz normal mit dem Team mit.

Bidstrup ist verletzt

In einem möglichen Playoff könnte es für den Ex-WSG-Kicker zurück nach Österreich gehen. Dort wartet der Sieger des Spiels Fenerbahce gegen Sturm Graz. Für dieses Duell könnte der Österreicher dann nachgemeldet werden.

Gleiches gilt auch für Ex-Salzburg-Kapitän Mads Bidstrup, der Däne fehlt ebenso im Aufgebot für das Match gegen Sparta Prag.

Der 25-Jährige leidet an einem Knorpelproblem im Knie und kann mindestens zwei Wochen nicht trainieren.